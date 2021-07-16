Центр масової вакцинації в Києві змінив правила роботи: названо причини

У Центрі вакцинації робитимуть щеплення тим, хто записався у системі helsi.me

Відтепер у столичному Центрі вакцинації роблять щеплення лише за попереднім записом

Щеплення у Центрі вакцинації проти Covid-19, що працює на базі Міжнародного виставкового центру в Києві, можна зробити виключно за попереднім записом у системі helsi.me. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Це стосується всіх:

і тих, хто вирішив щепитися вакциною CoronaVac;

і осіб віком 60+, які виявили бажання вакцинуватися Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech;

і тих, хто згодом зможе обрати препарат Moderna.

«Я закликаю киян записатися на вакцинацію та прийти у конкретно визначений час, щоб не наражати себе на небезпеку теплового або сонячного удару у чергах. І нагадую, що можливість щепитися вакциною Comirnaty у Центрі вакцинації проти Covid-19 надається лише людям, старшим за 60 років», – наголосила директорка Департаменту.

Гінзбург пояснила, що наразі киян, які хочуть вакцинуватися Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, більше, ніж вакцин, розподілених столиці Міністерством охорони здоров’я України. Тож підхід до її використання наразі має бути виваженим: у першу чергу її має вистачити на ревакцинацію цільових груп, а далі – на вакцинацію людей 60+, що Міністерство охорони здоров’я визначило пріоритетною групою.

Директорка Департаменту звернулася до киян із проханням записуватися на вакцинацію у системі helsi.me.

Обрати зручний пункт вакцинації можна за посиланням: https://cutt.ly/wmKX32y.

Записатися на щеплення у Центрі вакцинації проти Covid-19 на зручний час можна тут: https://cutt.ly/JmKCw5A .

Обрати вакцину та записатися на зручний час щеплення у Центрі вакцинації проти Covid-19 можна тут: https://cutt.ly/PmKCueM.

«Запишіться самі та допоможіть зробити це старшим родичам, сусідам, знайомим, якщо вони не можуть користуватися інтернетом. Якщо ж у людини немає можливості звернутися за допомогою до близьких, вона завжди зможе звернутися до свого сімейного лікаря. Повірте – 3 хвилини, витрачені на онлайн-запис, можуть навіть врятувати життя, коли йдеться про години очікування в черзі під палючим сонцем у спеку понад 30 градусів», – зазначила Гінзбург.

Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.