Промова Путіна – це визнання поразки
Росія у пастці, з якої вийти вже не вивільнитися
Виступ Пу – це визнання поразки.
Однозначно. Йому тупо не було чого сказати.
Фактично, це бліде варнякання можна розцінити як завуальовану спробу запросити перемир'я.
І саме тому йому довелося повторити список своїх претензій до НАТО. Але чого Росія добилася за ці 75 днів, крім того, що остаточно збезчестила свою армію і народ, який з піною біля рота її підтримує?
НАТО – у Фінляндії, натівська зброя потоком іде в Україну, яка стоїть непорушно і довела світові, що ніяка не вона, а РФ – це держава 404, та, що не відбулася.
Раша у пастці, з якої живою, тобто такою, якою вона була всі ці роки «під Пу», уже не вивільниться.
- Парад у Москві. Путін пішов на небачений ризик
- Страх залишається головним аргументом Росії
- Визнав поразку? Що Путін сказав на Красній площі (відео)
- Чому радянські ветерани мовчали про війну?
- Жоден іноземний лідер не прилетів до Москви на 9 травня. Чим хизується Кремль (фото)
- 9 мая – основний маркер російськості
Джерело: Блог Сергія Тихого