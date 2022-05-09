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    Думки вголос

    Промова Путіна – це визнання поразки

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Президенту Росії більше нічого сказати - Промова Путіна – це визнання поразки
    Президенту Росії більше нічого сказати
    фото з відкритих джерел

    Росія у пастці, з якої вийти вже не вивільнитися

    Виступ Пу – це визнання поразки.

    Однозначно. Йому тупо не було чого сказати.

    Фактично, це бліде варнякання можна розцінити як завуальовану спробу запросити перемир'я.

    І саме тому йому довелося повторити список своїх претензій до НАТО. Але чого Росія добилася за ці 75 днів, крім того, що остаточно збезчестила свою армію і народ, який з піною біля рота її підтримує?

    НАТО – у Фінляндії, натівська зброя потоком іде в Україну, яка стоїть непорушно і довела світові, що ніяка не вона, а РФ – це держава 404, та, що не відбулася.

    Раша у пастці, з якої живою, тобто такою, якою вона була всі ці роки «під Пу», уже не вивільниться.

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    Джерело: Блог Сергія Тихого

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    Теги: росія окупанти НАТО зброя війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Промова Путіна – це визнання поразки