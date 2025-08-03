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Декілька смерчів утворилося біля берегів Сочі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Декілька смерчів утворилося біля берегів Сочі
Два смерчі біля берегів Сочі
скріншот з відео

Смерчі не дісталися до берега, однак ситуація в місті ускладнилася через сильні зливи

Поблизу узбережжя Сочі в Краснодарському краї у неділю, 3 серпня, зафіксували рідкісне атмосферне явище –велетенські смерчі. Воронки з’явилися над морем і ледь не досягли людних пляжів, повідомляє «Главком».

Користувачі публікували відео, на якому видно одразу дві потужні воронки. У дописах їх назвали «жахливими» та вражаючими.

Смерчі не дісталися до берега, однак ситуація в місті ускладнилася через сильні зливи. За повідомленнями місцевої влади, у Сочі сталося значне підтоплення – вода затопила десятки приватних будинків та дворів.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих – як від смерчів, так і від повені, викликаної зливами та грозами.

Раніше ми писали, що у Краснодарському регіоні Росії вирує серйозна негода. Місцеві жителі бачили смерч біля берегів Сочі, а біля Туапсе через сильні зливи постраждала інфраструктура; зокрема, обвалився міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що у Туапсинському окрузі ввели муніципальний режим надзвичайного стану.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років.

До слова, сильні повені «звалилися» на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води.

Теги: негода повінь смерч росія

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