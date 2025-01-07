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Саудівська Аравія йде під воду через сильну повінь

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Саудівська Аравія йде під воду через сильну повінь
Цього тижня в кількох районах Саудівської Аравії пройшли сильні зливи, і затопили дороги
фото із відкритих джерел

Повінь у Саудівській Аравії сягла червоного рівня небезпеки

Сильні повені обрушилися на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води. Про це пише Travel And Tour World.

Сильні опади призвели до раптових повеней, пилових бур і граду. Очікується, що несприятливі умови зберігатимуться до 8 січня, що спонукає владу підтримувати високий рівень тривоги для забезпечення громадської безпеки. Про постраждалих наразі інформації немає.

«Мекка в Саудівській Аравії, священне місто відповідно до ісламу, постраждало від екстремальних погодних умов. На кадрах, які розповсюджуються в соціальних мережах, видно, як цілі квартали частково затоплені через зливи», – пишуть журналісти.

Метеорологічна служба оголосила про червоний рівень небезпеки в таких містах, як Мекка, Медіна та портове місто Джідда. Вода несподівано ринула каскадом зазвичай сухими і кам'янистими виступами, затопивши населені пункти. Жителів у постраждалих районах закликають підготуватися до можливих збоїв, таких як перебої в електропостачанні та дефіцит води, забезпечивши необхідні запаси.

«Затоплені дороги перешкоджають транспорту, а пилові бурі значно погіршують видимість, створюючи додаткові проблеми для жителів і паломників», – йдеться у статті.

Саудівська Аравія розгорнула бригади екстреної допомоги та регулярно ділиться новинами через різні засоби масової інформації, щоб інформувати громадськість і уникнути жертв.

Нагадаємо, потужна снігова буря накрила США. Щонайменше чотири людини стали жертвами потужної снігової бурі, яка накрила більшу частину Сполучених Штатів. 

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Теги: Саудівська Аравія місто повінь погода дощ

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