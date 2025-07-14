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Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico
Європейський Союз стикається з труднощами за узгодженням 18-го пакету санкцій проти Росії
фото із відкритих джерел

Мальта заважає ЄС узгодити черговий пакет санкцій проти РФ 

Після спроби Словаччини заблокувати черговий пакет санкцій проти РФ новою перешкодою для ЄС стало заперечення від Мальти. Про це повідомляє видання Politico з посиланням на дипломатичне джерело, пише «Главком»

«Зі слів одного з дипломатів ЄС, під час засідання Комітету постійних представників Ради ЄС (COREPER) у неділю Мальта висловила заперечення проти пропозиції Єврокомісії встановити граничну ціну на експорт російських енергоносіїв у розмірі 15% від ринкової ціни, розрахованої за середнім значенням за три місяці», – зазначає видання. 

Крім того, за словами двох співрозмовників Politico з-поміж дипломатів ЄС, технічна група, що включає, ймовірно, члена Єврокомісії з питань торгівлі Мароша Шефчовича «у короткостроковій перспективі» вирушить у Вашингтон для переговорів.

Минулого тижня Шефчович заявив, що Єврокомісія досягла значного прогресу в переговорах з Вашингтоном щодо рамкової угоди, і торгівельну угоду можна укладити найближчими днями.

Словаччина найближчими днями має намір врегулювати з європейськими партнерами проблему щодо чергового пакету санкцій проти країни-агресорки.

«Уряд Словаччини бажає досягти угоди з європейськими партнерами про схвалення 18-го пакету санкцій щодо Росії до вівторка або середи, заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо», – поінформували словацькі ЗМІ.

За словами глави словацького уряду, кабінет запросить гарантії в енергетичному секторі, які мають забезпечити доступні ціни. При цьому Фіцо зазначив, що на переговорах «зростає знервованість».

Нагадаємо, Європейський Союз може найближчим часом ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

Раніше Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії під час засідання послів Євросоюзу 27 червня. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Словаччини

До цього «Главком» писав, що троє сенаторів-демократів оголосили про початок розслідування щодо понад п’ятимісячної перерви в запровадженні нових санкцій проти Росії адміністрацією президента США Дональда Трампа.

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Теги: росія Єврокомісія санкції Європейський союз росіяни

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