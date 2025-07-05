Путін намагається втягнути Лаос у війну проти України

ГУР: Кремль намагається втягнути Лаос у війну проти України під виглядом «розмінування»

На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів, російське військово-політичне керівництво активно шукає нові способи для продовження агресивної війни проти України. Кремль намагається втягнути Лаос у війну, прикриваючись гуманітарними проєктами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

За даними української розвідки, окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, Росія опрацьовує можливість втягнення так званих «партнерів» у війну під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

Черговою країною, яку Росія намагається втягнути у війну, став Лаос. Наразі Кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій Курської області РФ.

Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до Росії до 50 військовослужбовців-саперів і сприяти розмінуванню Курщини.

Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу Російській Федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених російських військовослужбовців, які брали участь у бойових діях проти України.

ГУР МО України зазначає, що Росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

Нагадаємо, Росія намагається чинити інформаційний тиск на Організацію Об'єднаних Націй (ООН), щоб легалізувати так звані референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Про це інформує «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що Росія через маріонеток намагається чинити тиск на ООН, оскільки хоче, щоб фейкові «референдуми», які провели на тимчасово окупованих територіях, легалізували.