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У Краснодарському краї повінь, вода змиває мости разом із людьми

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Краснодарському краї повінь, вода змиває мости разом із людьми
За даними синоптиків, негода тільки починається
фото з відкритих джерел

Губернатор заявив, що у Туапсинському окрузі ввели муніципальний режим надзвичайного стану

У Краснодарському регіоні Росії вирує серйозна негода. Місцеві жителі бачили смерч біля берегів Сочі, а біля Туапсе через сильні зливи постраждала інфраструктура; зокрема, обвалився міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що у Туапсинському окрузі ввели муніципальний режим надзвичайного стану.

У деяких пунктах, за словами чиновника, підтоплено десятки будинків і прибудинкових територій. Тож для жителів постраждалих сіл відкрили два пункти тимчасового розміщення.

Так, у Туапсинському районі через сильні дощі також зберігається важка ситуація. У Дефанівці вранці 3 серпня з водяного полону врятували чотирьох людей – вони йшли по мосту, коли його змило потоками води. Постраждалим вдалося зачепитися за дерево і дочекатися рятувальників.

У селі Дефанівка також з мосту в річку впав автобус. Співробітники «Кубань-СПАС» врятували всіх 25 осіб.

В Ольгинці звучить сирена. Рівень води в річках Ту і Кабак сильно піднявся – потужний потік затопив деякі вулиці. У Молдованівці вранці вода підійшла до будинків, вулиці також затоплені. У Лермонтово також змило міст, він був в аварійному стані.

Через сходження селю тимчасово обмежено рух через Молдованський перевал, а в районі Джубги введено реверсивний рух. За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, з небезпечних районів зараз евакуюють дитячі туристичні групи.

За даними синоптиків, негода тільки починається. Зливи, грози, пориви вітру до 22 м/с можуть наздоганяти міста до ранку 4 серпня.

Раніше через сильні повені та зсуви на північному сході Індії загинули 34 людини. Тисячі мешканців залишилися без домівок.

Нагадаємо, у Нігерії внаслідок руйнівної повені, яка накрила місто Моква в штаті Нігер 30 травня, кількість загиблих перевищила 200 осіб. Ще близько 500 людей вважалися зниклими безвісти на час рятувальної операції. Стихія вдарила з особливою силою по містах Тіффін Маза та Ангуван Хаусава після потужних злив. За словами місцевої влади, це найбільша повінь у регіоні за останні 60 років.

Як повідомлялося, сильна повінь, викликана зливами в Малайзії, змусила понад 122 тис. людей евакуюватися по всій країні.

До слова, сильні повені «звалилися» на священні міста Саудівської Аравії – Мекку та Медіну, призвівши до хаосу. Внаслідок проливних дощів вулиці міст перетворилися на річки, безліч автомобілів було змито потоками води.

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Теги: росія інфраструктура негода повінь автобус смерч

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