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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Російська опозиція: чи можливий з ними справжній діалог?

glavcom.ua
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Юлія Навальна, Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин (зліва направо) під час зустрічі в Європарламенті. Брюссель, 5 червня 2025 року
фото з відкритих джерел

Чи можливий контакт Києва з російськими опозиціонерами?

Politico: Обміняний «опозиціонер» Владімір Кара-Мурза заявив про «таємний діалог» Києва та втіклої «опозиції РФ» та вказав на бажання довести цей «діалог» до «найвищого рівня» (очевидно, до Зеленського).

За даними того ж Politico, ще один такий самий «хороший русскій в екзилі» Ілля Яшин стверджує, що Зеленський нібито вже навіть висловив відкритість до ідеї таких дискусій.

***

Текст пишу російською, бо скерований він якраз на росіян – «хороших» та не дуже.

***

Теоретически, Украина может начать взаимодействие с российскими «оппозиционерами», если они создадут правительство в экзиле (и если пользы от него будет больше, чем от Тихановской, – в смысле, оно не ограничится освоением грантов). Но только и исключительно в том случае, если созданная структура сперва сама сознательно и целенаправленно обозначит однозначную позицию в вопросе суверенитета Украины.

Я имею в виду, если это правительство от имени России хотя бы номинально примет обязательство отказаться от всех и любых территориальных претензий к Украине и вернуть все захваченные территории. В смысле хотя бы признает эти территории «оккупированными», а не «новыми территориями РФ». И подлежащими обязательному возвращению под суверенитет Украины, как только «правительство в экзиле» придет к власти в РФ.

И если все эти «оппозиционеры» такие принципиальные борцы с Путиным, то они обязаны еще до каких-либо контактов с официальным Киевом от имени «правительства в экзиле и порабощенных народов России» провозгласить войну Путину и его режиму, войну российскому империализму в принципе. При таких вводных некая работа украинской власти с этими «оппозиционерами» возможна.

Потому что Украина будет понимать, что эта команда не просто хочет заменить Путина в главном кресле России и вернуть все «как было, когда всем было хорошо» (т.е. по факту до состояния на начало войны времен Януковича). А планирует активно приобщиться к усилиям по демонтажу империи.

Ведь проблема российского империализма – в самом принципе устройства РФ как экспансионистского государства с огромной территорией. Когда для удержания этой территории под контролем Кремль вместо решения внутренних проблем всю энергию направляет на внешние вопросы. И так столетиями.

После публичных шагов «российских оппозиционеров» в этом направлении действительно возможно дипломатическое взаимодействие со стороны Украины. И в таком случае всех «хороших русских», кто не присоединится к такой антиимперской инициативе, закономерно можно считать агентами ГРУ. И с ними никаких дискуссий быть не может.

Такая программа от украинской власти была бы прагматичным и полезным ходом независимо от прикладных результатов деятельности «оппозиционеров».

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Джерело
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Теги: росія війна Україна опозиція

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