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Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів. Головне за 13 червня
фото: Reuters

Ізраїль продовжує масштабно атакувати ядерні та військові об'єкти Ірану

Ізраїль атакував Іран, Україна повернула тіла загиблих воїнів, у Франції автобус з українцями з'їхав у кювет. «Главком» склав добірку новин 13 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Ізраїль атакував Іран

Ізраїль розпочав масштабні удари по ядерних та військових об'єктах Ірану, атакувавши Тегеран, Нетензі та інші міста. За даними Reuters, щонайменше 20 високопоставлених іранських командирів убито внаслідок ізраїльських ударів. Єрусалим заявляв, що обманом змусив лідерів військово-повітряних сил Ірану зібратися на нараду перед ударом.

Ізраїль таємно готував атаку на Іран протягом восьми місяців, готуючи операцію з 2024 року. Причиною атаки є розробка ядерної зброї Іраном, яку ізраїльський уряд вважає «екзистенційною загрозою». Єрусалим готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном.

Адміністрація президента Ірану Масуда Пезешкіяна оприлюднила заяву, в якій оголосила, що країна помститься за кров кожного, хто загинув в результаті ізраїльських ударів. Керівництво Ізраїлю попередило населення, що відповідь Ірану на ізраїльські удари буде найближчим часом і може передбачати запуск сотень балістичних ракет.

Тим часом Ізраїль оголосив про закриття дипломатичних місій по всьому світу після ударів по Ірану. «З огляду на останні події, ізраїльські місії по всьому світу будуть закриті, а консульські послуги не надаватимуться», – йдеться в повідомленні посольства у Києві.

Україна повернула тіла загиблих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів Україна повернула тіла 1,2 тис. загиблих. Репатріація відбулася згідно з домовленостями за підсумками переговорів у Стамбулі.

За словами російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Правоохоронці проведуть необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла.

У Франції автобус з українцями з'їхав у кювет

На заході Франції у департаменті Сарт, поблизу міста Ле-Ман, сталася автокатастрофа. Інцидент трапився близько 12:00 на автомагістралі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре.

Автобус перевозив близько шістдесяти українців. За попередніми даними, чотири людини загинули, 11 отримали важкі поранення і 34 – легкі травми. 

Росія втратила черговий Су-25

Російська Федерація вчергове втратила літак: штурмовик Су-25. Російський Су-25 під час пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром на Донеччині випадково збив свого напарника, який летів поруч. Пілот підбитого літака вижив, однак має зламану руку та перебуває у госпіталі.

Новинський отримав підозру в несплаті податків

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», який раніше також входив до складу «Партії регіонів». Йому інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

За даними слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, всупереч вимогам податкового законодавства, він не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок на доходи фізичних осіб у сумі понад 4,3 млрд грн.

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Теги: Ізраїль Іран українці обмін

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