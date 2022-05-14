Депутат Держдуми вчить росіян варити собачий корм, бо купувати дорого (відео)
Депутат Держдуми РФ від Челябінської області Володимир Бурматов вчить росіян готувати собачий корм вдома, оскільки магазинний дорогий
Через різке подорожчання професійних кормів для тварин мешканці міста Златоуст в Челябінській області Росії переходять на сухий корм кустарного виробництва. Рецепт їм надиктував депутат Держдуми від регіону Володимир Бурматов у своєму Telegram-каналі.
Історію про собаче імпортозаміщення розповів сайт «Златоуст.инфо».
«Той професійний корм, який ми раніше у великій упаковці замовляли в інтернеті за дві тисячі рублів, зараз коштує майже 3,5 тисячі. Щоб не зробити діру у сімейному бюджеті, вирішила випробувати рецепт приготування корму в домашніх умовах. Його виклав у мережі депутат Держдуми від Челябінської області Володимир Бурматов», – розповідала господиня трирічного хаски Матвія, мешканка Златоуста Вероніка Перегудова.
Але ж і депутатський рецепт теж виявився не таким і дешевим, тому Вероніка дієтичну яловичину замінила на інший фарш — свинячий та курячий. Обійшлася дівчина і без рисового борошна, вирішивши, що пшеничне нічим не гірше.
За порадою Вероніки, такий сухий корм у Златоусті почали з успіхом готувати «вдома» і багато її знайомих-власників собак і кішок.
Нагадаємо, ще у квітні російські ЗМІ писали про те, як спорожніли торговельні центри у столицях регіонів. Фотографії порожніх коридорів та магазинів навіть назвати «апокаліптичними».
Наприкінці квітня катастрофу в російській економіці визнав навіть давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати Олексій Кудрін.