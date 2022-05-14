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    Депутат Держдуми вчить росіян варити собачий корм, бо купувати дорого (відео)

    Володимир Бурматов показує збіднілим росіянам, як варити корм для собак - Депутат Держдуми вчить росіян варити собачий корм, бо купувати дорого (відео)
    Володимир Бурматов показує збіднілим росіянам, як варити корм для собак
    скріншот з відео

    Депутат Держдуми РФ від Челябінської області Володимир Бурматов вчить росіян готувати собачий корм вдома, оскільки магазинний дорогий

    Через різке подорожчання професійних кормів для тварин мешканці міста Златоуст в Челябінській області Росії переходять на сухий корм кустарного виробництва. Рецепт їм надиктував депутат Держдуми від регіону Володимир Бурматов у своєму Telegram-каналі.

    Історію про собаче імпортозаміщення розповів сайт «Златоуст.инфо».

    «Той професійний корм, який ми раніше у великій упаковці замовляли в інтернеті за дві тисячі рублів, зараз коштує майже 3,5 тисячі. Щоб не зробити діру у сімейному бюджеті, вирішила випробувати рецепт приготування корму в домашніх умовах. Його виклав у мережі депутат Держдуми від Челябінської області Володимир Бурматов», – розповідала господиня трирічного хаски Матвія, мешканка Златоуста Вероніка Перегудова.

    Але ж і депутатський рецепт теж виявився не таким і дешевим, тому Вероніка дієтичну яловичину замінила на інший фарш — свинячий та курячий. Обійшлася дівчина і без рисового борошна, вирішивши, що пшеничне нічим не гірше.

    За порадою Вероніки, такий сухий корм у Златоусті почали з успіхом готувати «вдома» і багато її знайомих-власників собак і кішок.

    Нагадаємо, ще у квітні російські ЗМІ писали про те, як спорожніли торговельні центри у столицях регіонів. Фотографії порожніх коридорів та магазинів навіть назвати «апокаліптичними».

    Наприкінці квітня катастрофу в російській економіці визнав навіть давній соратник Володимира Путіна, голова Рахункової палати Олексій Кудрін.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ депутат війна Україна рецепт окупація #stoprussia
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    Депутат Держдуми вчить росіян варити собачий корм, бо купувати дорого (відео)