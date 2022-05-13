Топ-5 важливих новин тижня, які свідчать про занепад Росії

У Росії назріває не лише політичний розкол, а й тотальне безробіття, хоча влада намагається це всіляко приховати

Український інститут майбутнього презентував аналіз останніх подій у Росії, які свідчать про її поступовий занепад

Події у Росії протягом тижня, що минає, свідчать про те, що країна поступово занепадає, а громадяни починають розуміти шкоду пропаганди. Підтвердженням цього є складна ситуація на ринку праці, втрати росіян на війні в Україні, а також зменшення впливу телевізора на свідомість людей. Про це свідчить аналіз подій у Росії з 9 по 13 травня, який зробили фахівці Українського інституту майбутнього.

У російських елітах відбулися серйозні перестановки

Вже через 10-12 днів після направлення першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка на важливий для Володимира Путіна український напрямок в країні розпочався процес різкого посилення групи «технократів» та ослаблення впливу групи Ігоря Сечіна (глави «Роснефти»), до якої так само належать Сергій Чемезов, Олексій Міллер, Дмитро Медведєв та інші.

В Інституті наголошують, що одразу п’ять керівників Суб’єктів Федерації РФ (Республіка Марій Ел, Рязанська, Саратовська, Кіровська та Володимирська область) заявили про свою відставку або небажання балотуватися на новий термін на виборах осені 2022 року.

Путін оперативно змінив керівництво зазначених вище регіонів (навіть тих, хто публічно заявляв не про відставку, а про небажання в майбутньому йти на вибори) та призначив на їхнє місце «виконувачів обов’язків».

Зазначається, що на цьому етапі поки що рано робити висновки про масштаб процесу. Проте перші кадрові рішення після посилення Кирієнка свідчать лише про його намагання розширити базу своєї підтримки в оточенні Путіна, просуваючи «потрібних» людей на посади з реальними важелями впливу на ситуацію.

Буряти гинуть на війні в Україні у 420 разів частіше, ніж москвичі

Дані Федеральної служби державної статистики Росії щодо втрат РФ війні в Україні свідчать про те, що жителів Бурятії вбивають в Україні в 420 разів більше, ніж жителів Москви.

За даними Росстату про населення можна вивести топ-10 регіонів щодо втрат на 100 тисяч жителів. Отже, маємо лідерів:

1. Бурятія – 99 осіб на 100 тисяч;

2. Тива – 87 осіб на 100 тисяч;

3. Північна Осетія-Аланія – 84 особи на 100 тисяч;

4. Костромська область – 58 осіб на 100 тисяч;

5. Севастополь – 47 осіб на 100 тисяч;

6..9 Єврейське АТ – 45 осіб на 100 тисяч;

6..9 Псковська область – 45 осіб на 100 тисяч;

6..9 Республіка Алтай – 45 осіб на 100 тисяч;

6..9 Забайкальський край – 45 осіб на 100 тисяч;

10. Дагестан та Марій Ел – в обох регіонах 43 особи на 100 тисяч.

Путін не планує йти на будь-які переговори

Переговори з Путіним, які йдуть не з точки зору сили, не мають жодного значення для нього. Тільки страх публічного приниження дозволить змусити його сісти за стіл переговорів. Єдине, що можна зараз точно сказати, що у Кремлі поки що немає чіткого рішення про те, що далі робити з окупованими територіями: чи створювати так звані «народні республіки», чи приєднувати їх до РФ, чи утворювати з них умовну Новоросію.

Росія може втратити до 2 млн робочих місць

Накладені на Росію економічні санкції змушують західні компанії одну за одною йти з російського ринку або оголошувати про зупинення роботи.

За даними Bloomberg, безробіття в Росії за підсумками 2022 року може зрости більш ніж удвічі та перевищити 9% уперше за останні 10 років. За оцінками експертів, у зоні ризику близько 2 млн робочих місць. Однак поки що роботодавці заявляють, що «не хочуть нікого звільняти».

Кількість нових вакансій у РФ у березні 2022 скоротилася на 20% у порівнянні з лютим, найбільш різке зниження припало на Москву і Санкт-Петербург.

Пропаганда послабилась і телевізор вже менше впливає на свідомість росіян

У РФ впродовж цього тижня спостерігалася незвичайна тенденція – було зафіксоване зменшення рівня впливу телевізора на мізки росіян аж на 10%. Крім того, цілком очікувано посилювався «нацистський дискурс» – радикальні висловлювання цього разу звучали з вуст депутатів Держдуми.

В цілому виросла довіра росіян до соцмереж, блогів та Telegram-каналів: частка тих, хто обирає це джерело інформації, збільшилася з 19% до 23%. Там населення шукає альтернативні точки зору, витіснених на маргінес або взагалі заборонених в публічному просторі.

Нагадаємо, що російська компанія «Совкомфлот», яка до початку війни була одним зі світових лідерів в галузі морського транспортування газу та нафтопродуктів, продає свої судна, аби виплатити борги західним кредиторам.