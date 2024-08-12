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Держдума визнала, що військові РФ провалили оборону Курщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Держдума визнала, що військові РФ провалили оборону Курщини
Бойові дії тривають у Курській області
фото ілюстративне

Окупанти заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином

Член комітету з оборони країни-агресорки генерал-лейтенант Андрій Гурулєв звинуватив російських військових у провалі оборони Курської області. Про це пише The Moscow Times.

Він вказав, що російські військові заздалегідь не підготувалися і не збудували оборону належним чином.

Натомість міноборони РФ заявило у понеділок про продовження бойових дій у Курській області Росії.

У зведенні за добу стверджує про нібито «відбиття» семи атак у районах населених пунктів Мартинівка, Бірки та Коренево Курської області та «спроби прориву» вглиб у районі Каучука.

А також про вогневі дії в районах Курилівки, Плехово, Любимівки, Суджі, Косиці, Гоголівки, Козачої локні, Михайлівки та Свердляківки.

Тим часом, оперативний штаб Курської області ухвалив рішення вивозити жителів із Біловського району.  Регіональне представництво Міністерства транспорту отримало вказівку підготувати додатковий транспорт для евакуації. За словами чиновника, автобуси вже чергують у безпечних зонах.

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Теги: росія Державна Дума війна Міноборони РФ Курщина

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