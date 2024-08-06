Визволення дітей з російського полону. Правозахисниця пояснила, чому справи кепські

За відкритими джерелами в реєстрі, ми маємо на сьогодні 19546 депортованих дітей

Росія депортувала 19 546 дітей з України, але упродовж багатьох місяців чисельність повернутих застигла на позначці 388. Про це в інтерв'ю «Главкома» розповіла аналітикиня Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина.

«За відкритими джерелами в реєстрі, ми маємо на сьогодні 19 546 депортованих дітей. Я постійно слідкую за ситуацією і бачу, що упродовж вже багатьох місяців чисельність повернутих дітей застигла на позначці 388. Хоча, наприклад, лише упродовж липня на різних майданчиках та від того ж українського омбудсмена лунали інші цифри. Буквально 18 липня він заявив, що вдалося повернути 578 дітей, на початку липня називалась чисельність у 536 осіб», – сказала Філіпішина.

Водночас аналітикиня додала, що при цьому на порталі «Діти війни», де щодня оновлюється чисельність загиблих, поранених та зниклих, чисельність повернутих із депортації дітей лишається сталою. Вона припускає, що в Україну повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації.

«Припускаю, що повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації або раніше відомості про них не потрапили до реєстру. По суті, йдеться про дітей, що мають батьків: так, остання група з 12 дітей була повернута з батьками, які проживали на окупованих територіях. Або повертають дітей, які, наприклад, на момент повномасштабного вторгнення проживали чи гостювали у дідуся з бабусею на території Херсонської області, де їх застала окупація», – пояснила експертка.

Аналітикиня Української Гельсінської спілки з прав людини зазначила, що саме кількість депортованих дітей, яких силоміць вивозили з Маріуполя, чи на «оздоровлення» суттєво не зменшується.

«Серед тих 19,5 тис. з реєстру – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, чи батьки яких ув'язнені незаконно Російською Федерацією або знаходяться в полоні… І от їхня чисельність суттєво не зменшується», – зауважила аналітикиня.

Філіпішина додала, що Національне інформаційне бюро відповідає за реєстр депортованих дітей: «Цей реєстр наповнюється з багатьох джерел: це можуть бути безпосередні заяви людей, у яких зникли чи переміщені родичі, повідомлення від Уповноваженого з прав людини, правоохоронних органів, яким стала відома відповідна інформація тощо».

Нагадаємо, що російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 25 червня Центр «Український спротив» заявив, що російська влада планує депортувати з окупованої Луганської області до Росії понад 12 тис. дітей під виглядом відпустки влітку 2024 року.