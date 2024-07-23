Кулеба прибув до Китаю: названо ключову мету візиту

У ході візиту Кулеби буде обговорено відносини між Україною та Китаєм

Кулеба заявив, що Україна та Китай мають «уникнути конкуренції мирних планів»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року. Про це очільник українського МЗС повідомив у Instagram.

«Попереду розлогі, детальні, предметні переговори з китайським колегою Ван Ї щодо шляхів до справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ та Пекін ведуть прямий діалог та обмін позиціями», – розповів міністр.

За словами Кулеби, у ході візиту також буде обговорено двосторонні відносини.

«Переконаний, що після того, як Україна почала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою», – додав дипломат.

Нагадаємо, перед самітом НАТО Росія заявила, що буцімто готова «хоч завтра» сісти за стіл переговорів з Україною, але за умови, що Київ відмовиться від наміру вступити в НАТО, а ЗСУ повністю вийдуть із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше Бразилія та Китай закликали до проведення міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації російсько-української війни. У документі сформульовані шість пунктів, виконання яких, на думку Пекіна і Бразилії, дозволить вирішити «українську кризу», як у двох столицях називають розв’язану Росією повномасштабну війну проти України. У спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як Росія, так і Україна.

Як повідомлялося, протягом 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

До слова, речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що Китай і Росія ведуть нормальну співпрацю, яка не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не повинна стати мішенню для зовнішнього втручання або примусу.