Загибель «вагнерівців» у Малі. Репутаційний удар для Росії

Бої сталися на кордоні Малі та Алжиру біля містечка Тін-Зауатін, куди бойовиків загнали після витіснення з району Кідаль раніше цього року

Як вплине загибель «вагнерівців» на Росію?

Десятки «вагнерівців» було вбито у Малі під час боїв із місцевими сепаратистами та бойовиками «Аль-Каїди». На їх операції це навряд чи вплине, тому не треба чекати розвалу всієї їхньої сітки через один невдалий бій. Це більший удар по репутації суто з медійної точки зору.

Додам кілька важливих речей для контексту.

По-перше, засідку росіянам і малійським військовим влаштували не просто «туареги» в якомусь абстрактному розумінні, а угруповання «Аль-Каїда в Ісламському Магрібі», формально пов'язане з канонічною «Аль-Каїдою», але на практиці не дуже.

По-друге, бої сталися на кордоні Малі та Алжиру біля містечка Тін-Зауатін, куди бойовиків загнали після витіснення з району Кідаль раніше цього року, тобто після серії військових поразок з їхнього боку та зменшення їхньої зони контролю на півночі Малі, починаючи з жовтня 2023 року. Вони втратили великі населені пункти від Кідаля до Тессаліта біля кордону з Алжиром, і бій у Тін-Зауатіна був логічним продовженням контрнаступу малійських військ за підтримки РФ.

По-третє, схоже, що алжирці не надто допомагали РФ, чим могли послабити їхні можливості у прикордонній зоні. Це до питання про «Алжир – головний союзник РФ у Північній Африці». Насправді їхні стосунки складні, і до присутності проєктів типу «Вагнера» біля своїх кордонів Алжир ставиться насторожено і в основному негативно, оскільки війна з туарегами у прикордонні погіршує безпеку кордонів і посилює тіньові бізнес-схеми, в які вбудовуються російські воєнізовані групи.

По-четверте, вже неодноразово зустрічав твердження про те, що конфлікт у Малі – це результат російської військової присутності у Сахелі. Це помилка.

Війна у Малі розпочалася у 2012 році і має конкретні причини. Розвал Лівії дестабілізувала сусідні країни, призвела до відтоку звідти туарегів, загостривши і так складні відносини цих племен з урядом у Малі. А зростання ісламського екстремізму через «арабську весну» породив вибухонебезпечний союз туарегиських сепаратистів із салафітськими джихадистами, який і оголосив війну уряду, захопив майже пів країни та оголосив там свою державу «Азавад».

До росіян із цими угрупованнями воювали французи та американці, міксуючи домовленості (які віддавали перевагу в Алжирі) та військовий тиск. Так було до 2017 року. Невдача військових операцій змусила Францію згортати свою активність і просто заморозити конфлікт тимчасовими угодами, які за фактом зацементували тіньовий статус-кво та безконтрольне пограниччя.

У 2021 році владу у Малі захоплюють військові та запрошують росіян. І ось тільки потім починається новий етап війни з туарегськими бойовиками, коли протягом наступних двох років розвалюється мирна угода, а малійська армія йде у наступ біля туарегів на півночі.