Російський воєнкор звинувачує спецрозділ «Ахмат» у тому, що ЗСУ зайшли на Курщину

Спецпідрозділ «Ахмат» уклав пакт взаємного ненападу зі Збройними силами України. Про це заявив російський воєнкор, пояснюючи як ЗСУ вдалося зайти у Курську область.

««Ахмат» чудово знав, що українці будуть наступати, де вони наступатимуть і коли вони наступатимуть і свідомо пропустив їх. Вони банально домовилися з українцями та уклали щось подібне до пакту взаємного ненападу», – йдеться у заяві.

Воєнкор зазначає, що посередником у переговорах виступив чеченець Хусейн Джамбетов на псевдо «Бандера», який воює у складі Інтернаціонального легіону України.

«Посередником у переговорах виступив Джамбетов. Тому Апті Аронович (командир спецназу «Ахмат», – «Главком») три дні поспіль і виправдовувався у своїх роликах, розповідаючи ту саму історію про те, як вони випадково розминулися з українцями. Пазл склався», – заявляє російський воєнкор.

Спеціальний загін швидкого реагування «Ахмат» – спецпідрозділ у складі військ національної гвардії Росії (Росгвардії), дислокується в Чеченській Республіці. Спецзагін названий на честь першого президента Чеченської Республіки у складі Росії – Ахмата Кадирова.

Раніше командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов так відповідав на звинувачення в тому, що «кадирівські» кинули свої позиції після початку прориву ЗСУ: «Усі наші підрозділи, які перебували на кордоні, досі перебувають на своїх позиціях».

Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.