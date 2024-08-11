Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
Російський воєнкор звинувачує спецрозділ «Ахмат» у тому, що ЗСУ зайшли на Курщину
Спецпідрозділ «Ахмат» уклав пакт взаємного ненападу зі Збройними силами України. Про це заявив російський воєнкор, пояснюючи як ЗСУ вдалося зайти у Курську область.
««Ахмат» чудово знав, що українці будуть наступати, де вони наступатимуть і коли вони наступатимуть і свідомо пропустив їх. Вони банально домовилися з українцями та уклали щось подібне до пакту взаємного ненападу», – йдеться у заяві.
Воєнкор зазначає, що посередником у переговорах виступив чеченець Хусейн Джамбетов на псевдо «Бандера», який воює у складі Інтернаціонального легіону України.
«Посередником у переговорах виступив Джамбетов. Тому Апті Аронович (командир спецназу «Ахмат», – «Главком») три дні поспіль і виправдовувався у своїх роликах, розповідаючи ту саму історію про те, як вони випадково розминулися з українцями. Пазл склався», – заявляє російський воєнкор.
Раніше командир спецназу «Ахмат» Апті Алаудінов так відповідав на звинувачення в тому, що «кадирівські» кинули свої позиції після початку прориву ЗСУ: «Усі наші підрозділи, які перебували на кордоні, досі перебувають на своїх позиціях».
Нагадаємо, що Російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.
До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.
До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.
Читайте також:
- Приголомшливий рейд ЗСУ в Курську область. Світові ЗМІ розгадують головоломку Сирського
- Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області
- Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке сьогодні увійшли ЗСУ
- Удар по аеродрому у Липецьку. Чим важливе це місто для ЗСУ
- Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
Коментарі — 0