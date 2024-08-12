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Очільник Курської області евакуює жителів ще одного прикордонного району

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Очільник Курської області евакуює жителів ще одного прикордонного району
Російська влада не вперше евакує жителів прикордонних районів
фото з відкритих джерел

Для евакуації жителів підготували додаткові автобуси та розгорнули пункти тимчасового розміщення

Оперативний штаб Курської області ухвалив рішення вивозити жителів із Біловського району. Про це повідомив виконувач обов'язки губернатора Олексій Смирнов.

За словами Смирнова, регіональне представництво Міністерства транспорту отримало вказівку підготувати додатковий транспорт для евакуації. За словами чиновника, автобуси вже чергують у безпечних зонах.

«Наразі головне – оперативно оповістити жителів населених пунктів про можливість виїхати з району. Усі відповідні доручення дано голові адміністрації району та головам сільських населених пунктів. Місця в пунктах тимчасового розміщення підготовлені, всю необхідну допомогу переселенцям буде надано. Прошу жителів Біловського району дотримуватися рекомендацій органів влади та силових структур», – заявив він.

Нагадаємо, влада Білгородщини починає евакуацію жителів Красноярузького району через нібито активність українських військ на кордоні.

Раніше стало відомо, що РФ евакуювала понад 76 тис. людей з Курської області. За даними міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, у 60 тимчасових пунктах розміщення перебувають понад 4,3 тисячі осіб.

Як повідомлялося, у Хомутовському районі Курської області місцева влада оголосила так звану «добровільну евакуацію».

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

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Теги: евакуація війна росіяни росія Курщина

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