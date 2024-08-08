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Правозахисниця розповіла, що відбувається з викраденими Росією дітьми після повернення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Правозахисниця розповіла, що відбувається з викраденими Росією дітьми після повернення
Аксана Філіпішина розповіла, що із поверненими з депортації дітьми працюють соціальні служби та центри із психологічної реабілітації
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аксана Філіпішина: усі діти, які повертаються, проходять через певні процедури

Кожна дитина, повернена із депортації, проходить перевірку у правоохоронних органах. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла аналітикиня Української Гельсінської спілки Аксана Філіпішина.

«Усі діти, які повертаються, проходять через певні процедури. Має бути встановлено, за яких обставин дитина опинилася на території Російської Федерації чи в окупації, чи це дійсно був факт депортації, який є воєнним злочином, чи мали місце якісь спроби вербування. Це завдання правоохоронних органів, які періодично коментують ситуацію, і процедури», – сказала Філіпішина.

Правозахисниця зауважила, що Україна співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, тому прокурори цієї організації проводять розслідування у контексті воєнного злочину щодо депортації. На національному рівні ці справи розслідуються відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України («порушення законів і звичаїв війни»). У разі підтвердження дитина отримує статус постраждалою, а справа рухається далі. 

Зокрема, з поверненими із депортації дітьми працюють соціальні служби та центри із психологічної реабілітації, щодо роботи яких є труднощі. 

«... Працює спеціальний центр на вулиці Грушевського в Києві, створений за підтримки міжнародних організацій. Дітям, які повертаються через кордон, далі пропонують замість того, аби їхати додому, завітати до Києва. На базі цього центру з дітьми працюють і професійні психологи, і правоохоронні органи. Далі люди роз’їжджаються по своїх регіонах, але це, як правило, невеликі містечка, де не завжди наявні відповідні спеціалісти. Натомість реабілітація та психологічна терапія потрібні дитині від кількох місяців до року залежно від ступеня травмування», – розповіла Філіпішина. 

Нагадаємо, що російська влада продовжує примусово депортувати українських дітей до Росії або переселяти їх вглиб тимчасово окупованої України. Голова Запорізької обласної військової адміністрації України Іван Федоров 24 червня заявив, що російська влада під виглядом відпустки депортує українських дітей до Чечні та Кабардино-Балкарської Республіки. 25 червня Центр «Український спротив» заявив, що російська влада планує депортувати з окупованої Луганської області до Росії понад 12 тис. дітей під виглядом відпустки влітку 2024 року.

Раніше Аксана Філіпішина розповіла, що Росія депортувала 19 546 дітей з України, але упродовж багатьох місяців чисельність повернутих застигла на позначці 388. Вона припускає, що в Україну повертаються діти, які не мають жодного стосунку до депортації.

Також аналітикиня Української Гельсінської спілки з прав людини Аксана Філіпішина повідомила, що повернення депортованої дитини є коштовною процедурою, а на державному рівні відсутні механізми фінансової підтримки батьків. 

Вона додала, що ми маємо бути готові, що викрадені з України діти будуть відмовлятися повертатися додому. Вона зазначила, що чим довше діти перебувають в Росії, тим важче їх повернути.

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Теги: росія правозахисники діти викрадення Україна депортація Лубінець

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