Держрждеп назвав «нагородою» внесення ряду громадян США до списку санкцій Кремля

21 квітня МЗС Росії ввело персональні санкції проти 29 громадян США

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс назвав нагородою потрапляння до списку санкцій людей, яким заборонено в'їзд на територію РФ.

«Мушу сказати, що це ніщо інше, як нагорода — заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, чинить жорстокості у своїх сусідів і прагне створити світ, де свобода та право вибору стають вигнанцями», — заявив Прайс.

Він зазначив, що для нього є честю потрапити до списку із чиновниками та людьми, які допомагають боротися з російською агресією.

21 квітня МЗС Росії ввело персональні санкції проти 29 громадян США.

Таким чином, Росія заборонила в'їзд на територію своєї країни наступним особам: