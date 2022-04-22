Держрждеп назвав «нагородою» внесення ряду громадян США до списку санкцій Кремля
21 квітня МЗС Росії ввело персональні санкції проти 29 громадян США
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс назвав нагородою потрапляння до списку санкцій людей, яким заборонено в'їзд на територію РФ.
«Мушу сказати, що це ніщо інше, як нагорода — заслужити гнів уряду, який обманює власний народ, чинить жорстокості у своїх сусідів і прагне створити світ, де свобода та право вибору стають вигнанцями», — заявив Прайс.
Він зазначив, що для нього є честю потрапити до списку із чиновниками та людьми, які допомагають боротися з російською агресією.
21 квітня МЗС Росії ввело персональні санкції проти 29 громадян США.
Таким чином, Росія заборонила в'їзд на територію своєї країни наступним особам:
- Камала Харріс (віце-президент США);
- Кетлін Хікс (перший заступник Міністра оборони);
- Крістофер Грейді (заступник голови Об'єднаного комітету начальників штабів);
- Джон Кірбі (заступник Міністра оборони, офіційний представник Міністерства оборони);
- Рональд Кляйн (керівник Апарату Білого дому);
- Ейван Райан (секретар президентського кабінету, дружина держсекретаря Ентоні Блінкена);
- Маргарет Гудлендер (радник Міністра юстиції);
- Дуглас Емхоф (чоловік віце-президента Камала Харріс);
- Роберт Каган (політолог, чоловік старшого заступника держсекретаря Вікторії Нуланд);
- Едвард Прайс (офіційний представник Державного департаменту);
- Річард/Рейчел Левін (заступник міністра охорони здоров’я);
- Брайан Мойніхан (голова та головний виконавчий директор Bank of America);
- Марк Цукерберг (співзасновник та голова ради директорів компанії Мета);
- Кеті Уорден (президент і головний виконавчий директор компанії Northrop Corporation);
- Фібі Новакович (президент компанії General Dynamics);
- Майкл Петтерс (президент компанії Huntington Ingalls Industries);
- Вільям Браун (президент компанії L3Harris Technologies);
- Вахід Навабі (президент компанії AeroVironment);
- Роджер Кроун (президент компанії Leidos Holdings Inc);
- Гораціо Розански (президент компанії
- Booz Allen Hamilton);
- Ейлін Дрейк (президент компанії Aerojet Rocketdyne);
- Девід Дептуа (керівник дослідницького інституту Mitchell Institute for Aerospace Studies);
- Райан Росланські (головний виконавчий директор соціальної мережі LinkedIn);
- Джордж Стефанопулос (ведучий телеканалу ABC);
- Метью Кроніг (заступник директора НВО Центр зі стратегічної безпеки Скоукрофта);
- Девід Ігнатіус (журналіст, експерт Центру Вільсона);
- Едвард Асеведо (колишній член законодавчих зборів штату Іллінойс, експерт Центру Вільсона);
- Кевін Ротрок (експерт Центру Вільсона, головний редактор англомовної версії медіапорталу Медуза);
- Біанна Голодрига (старший міжнародний аналітик телеканалу CNN).