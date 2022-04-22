Фінляндія може подати заявку на членство в НАТО в найближчі тижні

Шведський уряд також намагається прискорити власний процес вступу в НАТО

Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО в найближчі тижні, заявив заступник голови Комітету у закордонних справах фінського парламенту, колишній глава МЗС Фінляндії Ерккі Туоміоя. Швеція також незабаром може прийняти рішення про вступ. Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Раніше фінські політики зустрілися зі спікером шведського парламенту Андреасом Норленом, представниками комітетів у закордонних справах і обороні, а також з міністром закордонних справ Анн Лінде і главою міноборони Петером Хультквістом.

«Я сказав, що Фінляндія має сильну більшість як в громадській думці, так і в парламенті, а це означає, що Фінляндія відправить заявку на членство в НАТО в найближчі тижні, навесні. Я сказав це незалежно від того, чи вважаю я це доброю чи поганою справою», – заявив Туоміоя.

Як розповів фінський депутат Юсі Халла-ахо, шведів цікавив процес і прийняття рішення Фінляндією у зв'язку з можливим членством в НАТО.

«Ця інформація викликала у шведів задоволені веселощі», – охарактеризував Халла-ахо реакцію шведської сторони на слова Туоміоя.

Він додав, що в середині засідання фінського і шведського комітетів стало ясно, що шведський уряд намагається прискорити власний процес вступу в НАТО.

До цього британська газета The Times повідомила, що Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.

Нагадаємо, на території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи. Це відбулося за кілька годин після того, як Росія попередила Гельсінкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.