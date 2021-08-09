Держсекретар США заявив в ООН про агресію проти України в Чорному морі

Держсекретар США Ентоні Блінкен: У Чорному морі ми бачимо триваючі агресивні дії проти України

Блінкен зазначив, що спроби порушити цілісність України суперечать керівним принципам ООН

Україна зазнає постійних агресивних дій в Чорному морі. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході засідання Ради Безпеки ООН високого рівня з проблеми безпеки на морі.

«У Чорному морі ми бачимо триваючі агресивні дії проти України. Небезпечні дії на морі і в повітрі, арешт суден порушують торгівлю і доступ до енергетики», – сказав керівник Держдепу.

Блінкен нагадав, що позиція США полягає в підтримці цілісності Української держави, в тому числі, в її територіальних вод. За словами дипломата, спроби порушити цілісність України суперечать керівним принципам ООН.

Зазначимо, Росія розпочала навчання в анексованому Криму. Військові навчання відбудуться із залученням авіації і кораблів Чорноморського флоту і Каспійської флотилії.

До слова, Україна нагадала Росії про виплату репарації за анексію Криму.

Як відомо, президент Володимир Зеленський переконаний, що Крим звільниться від окупації, і всі його жителі повернуться додому – питання тільки часу.

До слова, окупанти визнали: без України Крим недієздатний. Обіцяють судитися за воду, електрику та їжу.

Нагадаємо, Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

У генпрокуратурі РФ заявили, що подана Росією на Україну скарга стосується цілого ряду «порушень». Зокрема, «водної блокади» окупованого Криму та подій під час Євромайдану.

Відомо, що розгляд скарги Російської Федерації до ЄСПЛ займе роки.