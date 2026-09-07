Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку

Президент України запропонував використати Генеральну асамблею ООН як можливий майданчик для відновлення дипломатичного процесу

Нові переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відбутися в Нью-Йорку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, вересень і жовтень можуть стати сприятливим періодом для відновлення дипломатичного процесу. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він назвав Генеральну асамблею ООН, яка відбудеться цього місяця в Нью-Йорку.

Зеленський розповів, що напередодні зустрічався у Києві зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Перед цим американські представники провели у Москві тривалу зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

За словами українського президента, Віткофф і Кушнер приїхали до Києва з новими ідеями, які мають допомогти розблокувати дипломатичний процес. Водночас американські представники не мають упевненості, що інтереси Росії та України вдасться узгодити до початку зими.

Окремо Зеленський заявив, що США розглядають можливість кроків для деескалації війни взимку. Паралельно Вашингтон підтримує окремий «зимовий пакет» допомоги Україні, який має передбачати посилення протиповітряної оборони та підтримку енергетики.

Президент України також вважає, що Росія може розраховувати на складну зиму, щоб посилити тиск на Україну та змусити Київ піти на поступки. Водночас Зеленський зазначив, що Путін не хоче загострювати відносини з Трампом напередодні проміжних виборів у США.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна має зберігати сильні позиції на полі бою протягом усього дипломатичного процесу.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві.