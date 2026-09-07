Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку
Окремо Зеленський заявив, що США розглядають можливість кроків для деескалації війни взимку
фото: Офіс президента України

Президент України запропонував використати Генеральну асамблею ООН як можливий майданчик для відновлення дипломатичного процесу

Нові переговори щодо завершення війни Росії проти України можуть відбутися в Нью-Йорку. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios, повідомляє «Главком». 

За словами Зеленського, вересень і жовтень можуть стати сприятливим періодом для відновлення дипломатичного процесу. Серед можливих майданчиків для подальших контактів він назвав Генеральну асамблею ООН, яка відбудеться цього місяця в Нью-Йорку.

Зеленський розповів, що напередодні зустрічався у Києві зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Перед цим американські представники провели у Москві тривалу зустріч із російським лідером Володимиром Путіним.

За словами українського президента, Віткофф і Кушнер приїхали до Києва з новими ідеями, які мають допомогти розблокувати дипломатичний процес. Водночас американські представники не мають упевненості, що інтереси Росії та України вдасться узгодити до початку зими.

Окремо Зеленський заявив, що США розглядають можливість кроків для деескалації війни взимку. Паралельно Вашингтон підтримує окремий «зимовий пакет» допомоги Україні, який має передбачати посилення протиповітряної оборони та підтримку енергетики.

Президент України також вважає, що Росія може розраховувати на складну зиму, щоб посилити тиск на Україну та змусити Київ піти на поступки. Водночас Зеленський зазначив, що Путін не хоче загострювати відносини з Трампом напередодні проміжних виборів у США.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна має зберігати сильні позиції на полі бою протягом усього дипломатичного процесу.

Нагадаємо, 6 вересня представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер уперше прибули до України. Американська делегація приїхала потягом, хоча, за словами Володимира Зеленського, Україна готувала для її прибуття аеропорт. Скористатися ним не вдалося через російські удари.

У Києві відбулося кілька раундів переговорів. До однієї із зустрічей долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини. Серед тем обговорення були територіальні питання, гарантії безпеки, економічні домовленості та підтримка України напередодні зими.

Візит до Києва відбувся наступного дня після переговорів Віткоффа і Кушнера у Москві, де вони понад три години спілкувалися з російським диктатором Володимиром Путіним.

До слова, 7 вересня Дональд Трамп планує провести телефонні розмови з Путіним і Зеленським. Перед цим президент США має заслухати Віткоффа та Кушнера щодо результатів їхніх переговорів у Москві та Києві. 

Читайте також:

Теги: війна переговори росія США Україна Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головна проблема української економіки полягає не у перегріві, а у недостатній виробничій спроможності
Крихка стабільність: на чому тримається українська економіка
30 серпня, 18:15
Владислав Власюк демонструє систему «Комета», виявлену в російських ракетах
Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент
26 серпня, 13:45
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
Авіакатастрофа на Одещині, потужний землетрус у Колумбії. Головне за 10 серпня 2026
10 серпня, 21:00
№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський, №6910 Київ-Волинський – Ніжин сьогодні не матимуть змоги здійснити рейс
«Укрзалізниця» внесла зміни у рух приміських поїздів до столиці
20 серпня, 06:14
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
Ціни на пальне 24 серпня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
24 серпня, 07:05
Зеленський наголосив, що Україна продовжує діалог із Трампом та американською стороною, однак наразі складно прогнозувати подальший розвиток ситуації
«Трамп сказав, що я його начебто обдурив». Зеленський натякнув, чому Федоров втратив посаду міністра оборони
23 серпня, 11:01
Наталії Бокоч (Габай) назавжди 45 років
Снайперка та медикиня полягла, рятуючи пораненого побратима. Згадаймо Наталію Бокоч
28 серпня, 09:00
Туск попередив про ескалацію з боку Росії восени та взимку
Туск: Росія готується до ескалації, найближчі місяці будуть критичними
29 серпня, 09:40
Мадуро показався у сірому спортивному костюмі
Мадуро опублікував фото з американської в'язниці: що привернуло увагу
31 серпня, 06:27

Події в Україні

Як працює ГУР по всій планеті: Буданов виклав унікальні фото з особистого архіву
Як працює ГУР по всій планеті: Буданов виклав унікальні фото з особистого архіву
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
Командувач Сил ТРО привітав воїнів-розвідників із професійним святом та вручив нагороди
Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку
Зеленський заявив, що нові переговори з Росією можуть відбутися в Нью-Йорку
У Києві оголошено червоний рівень тривоги
У Києві оголошено червоний рівень тривоги
Адміністрація Макрона повідомила, коли можуть початися переговори з РФ
Адміністрація Макрона повідомила, коли можуть початися переговори з РФ
Посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план: газета FT розповіла деталі
Посланці Трампа передали Зеленському оновлений мирний план: газета FT розповіла деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
367K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 вересня 2026
114K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
106K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
80K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог

Новини

Трамп пропустить похорон короля Норвегії – ЗМІ
Сьогодні, 15:04
Влада нафтового регіону Росії почала готуватись до ударів дронів
Сьогодні, 14:24
Польський суд розпочав процес над ексглавою поліції через вибух гранатомета: деталі справи
Сьогодні, 14:08
ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін
Сьогодні, 13:56
Сили оборони уразили залізничний міст та об’єкт розвідки росіян у Криму
Сьогодні, 13:38
Начальник розвідки попередив про нову загрозу для української ППО
Сьогодні, 12:48

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua