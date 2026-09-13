У Нижньокамську атаковано НПЗ

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних комплексів РФ

Зранку 13 вересня було атаковано нафтопереробний заводі в місті Нижньокамськ у Республіці Татарстан у РФ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

У Нижньокамську розташований один із найбільших і найсучасніших нафтопереробних вузлів Росії, куди входить НПЗ «Танеко». Цей об'єкт є ключовим елементом паливно-енергетичної інфраструктури РФ і регулярно стає ціллю для українських далекобійних БпЛА.

Нижньокамський нафтопереробний комплекс має критично важливе значення для забезпечення збройних сил РФ. Підприємство відіграє ключову роль у прямій заправці військової техніки та постачанні пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ на східному та південному напрямках фронту.

Як відомо, вночі 13 вересня у російському Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю пролунали вибухи.

За попередніми даними, під ударом опинилися теплоелектростанція та Слов'янський нафтопереробний завод, на території якого внаслідок влучань спалахнула пожежа.

Крім того, вночі 12 вересня безпілотники атакували Тольятті та Таганрог у Росії.

У російському Тольятті Самарської області місцеві жителі повідомили про вибухи. Ймовірно, під удар потрапив «КуйбишевАзот». Завод є провідним виробником капролактаму, поліаміду, аміаку та азотних добрив у РФ. Продукція підприємства використовується у цивільних галузях, а також має стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу як джерело критичної сировини та товарів подвійного призначення.

Також у ніч на 11 вересня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Повідомляється, що внаслідок атаки було уражено Саратовський НПЗ. На кадрах видно пожежу, густий дим.

Нагадаємо, у Саратовській області Росії вночі 8 вересня пролунали вибухи, місцеві повідомляють про роботу протиповітряної оборони. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, під атакою опинився Саратовський нафтопереробний завод. В Енгельсі, де розташований військовий аеродром стратегічної авіації РФ, також триває атака.

За повідомленнями моніторингових каналів, у Саратові та Енгельсі уночі чути вибухи, а російські сили протиповітряної оборони намагаються відбивати атаку безпілотників. Про можливі наслідки повідомляють місцеві жителі.

До слова, 2 серпня Саратовський НПЗ та аеродром «Енгельс» уже ставали цілями спільної операції Сил оборони України. ГУР тоді заявило про ураження основних установок переробки нафти на заводі та інфраструктури військового аеродрому.