Десятки людей загинули під час прощання з генералом Сулеймані, - Associated Press



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Люди загинули в результаті тисняви Фото: Erfan Kouchari/Tasnim News Agency для Associated Press

Церемонія прощання почалася вранці в рідному місті Сулеймані

В іранському місті Керман загинули 35 осіб, ще 48 постраждали під час церемонії прощання з генералом іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» Касем Сулеймані. Про це у вівторок, 7 січня, повідомляє Associated Press з посиланням на іранське державне телебачення.

Відзначається, що люди загинули в результаті тисняви. Інформацію підтвердив глава служби швидкої медичної допомоги Ірану Бенкет Хосейн Куліванд. Церемонія почалася вранці в рідному місті Сулеймані.

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану одноголосно прийняв законопроект, згідно з яким Пентагон прирівнюється до терористів.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.

Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.