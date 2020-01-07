Іран підготував 13 варіантів помсти США за вбивство Сулеймані



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Навіть найслабша відповідь стане нічним кошмаром для Америки

Вища рада національної безпеки Ірану підготував 13 варіантів помсти США за вбивство генерала іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» Касема Сулеймані. Таку заяву зробив його секретар Алі Шамхані, передає агентство Fars.

За словами іранського воєначальника, «навіть найслабша відповідь стане нічним кошмаром для Америки». Він додав, що з деяких міркувань в даний час не може надати більше інформації ЗМІ.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.

Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.