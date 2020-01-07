Парламент Ірану прийняв закон, який визнає армію США та Пентагон «терористами»



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Парламент Ірану Фото: Tasnimnews

Документ прийнятий одноголосно

Парламент Ірану ухвалив законопроєкт, який визначає американську армію і Пентагон як терористичні організації.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

Документ прийнятий одноголосно 206 голосами у відповідь на вбивство генерала Сулеймані.

Згідно з однією з статей законопроєкту, іранська адміністрація повинна надати 200 млн євро з Фонду національного розвитку силам Аль-Кудс, якими командував Сулеймані.

Нагадаємо, 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада був убитий генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані.

Вашингтон пояснив свої дії самозахистом, оскільки перед цим було скоєно кілька атак на бази міжнародної коаліції і американське посольство.

Як зазначалося, в Євросоюзі висловили глибоку стурбованість у зв’язку із заявою Ірану, що він уже не буде дотримуватися обмежень, встановлених Спільним всеосяжним планом дій, і закликали Тегеран дотримуватися його.

Нагадаємо, вища рада національної безпеки Ірану підготувала 13 варіантів помсти США за вбивство генерала іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» Касема Сулеймані. Таку заяву зробив його секретар Алі Шамхані.