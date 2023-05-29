У Танзанії на стадіоні відбулася тиснява: десятки людей отримали поранення

Щонайменше 30 людей постраждали під час тисняви на стадіоні

Вболівальники силою проникли на стадіон в танзанійському портовому місті Дар-ес-Салам

Щонайменше один футбольний уболівальник загинув у неділю, 28 травня, а ще 30 отримали поранення в результаті тисняви. Про це повідомляє Сіньхуа.

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Зазначається, що інцидент трапився у портовому місті Дар-ес-Салам, коли футбольні фанати намагалися потрапити на стадіон, де мала грати танзанійська та алжирська команди.

За словами міністра охорони здоров’я Танзанії Уммі Мваліми, допомогу потраждалим за потреби надаватимуть два місцеві лікувальні заклади.

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Видання додає, що футбольний поєдинок відбувся за графіком, попри трагічний інцидент на його початку, й команда з Танзанії поступилася суперникам з Алжиру 2:1.

Раніше повідомлялося, що щонайменше дві людини загинули після того, як човен з понад 20 пасажирами, включаючи туристів, затонув під час сильного вітру на озері Маджоре на півночі Італії.

Також у США під час мотопробігу в Ред-Ривер, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, внаслідок якої щонайменше три людини загинули і п'ятеро зазнали поранень.