Кремль терміново будує бомбосховище у головній лікарні Москви

Захисна споруда цивільної оборони розрахована на 800 осіб

У Москві у центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ терміново зводять бомбосховище. Вартість робіт за контрактом 35 млн рублів ($430 тис.). Про це повідомляє Moscow Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Захисна споруда цивільної оборони розрахована на 800 осіб – у ній зможуть сховатися медичний персонал та працівники. Бомбосховище дозволить врятуватися від вибухової хвилі. Також воно має забезпечувати захист від радіації, як у десятикілометровій зоні навколо АЕС.

В укритті будуть як основні, так і допоміжні приміщення, кілька входів, вантажний ліфт та аварійний вихід. Останній повинен мати тамбур, обладнаний захисно-герметичною та герметичною дверима.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також тут встановлять складну систему вентиляції, здатну очищати повітря «від газоподібних засобів масового ураження», аерозолів та продуктів горіння. «Для виконання медичних процедур у воєнний час» буде передбачено функцію підігріву повітря.

Договір було укладено 24 травня. Згідно з документом, підрядник повинен розробити та подати на затвердження замовнику проєкт завдання на проектування протягом 15 календарних днів. Загальний термін завершення робіт за договором - 20 грудня 2023 року.

Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.