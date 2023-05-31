Кремль терміново будує бомбосховище у головній лікарні Москви
Захисна споруда цивільної оборони розрахована на 800 осіб
У Москві у центральній клінічній лікарні управління справами президента РФ терміново зводять бомбосховище. Вартість робіт за контрактом 35 млн рублів ($430 тис.). Про це повідомляє Moscow Times.
Захисна споруда цивільної оборони розрахована на 800 осіб – у ній зможуть сховатися медичний персонал та працівники. Бомбосховище дозволить врятуватися від вибухової хвилі. Також воно має забезпечувати захист від радіації, як у десятикілометровій зоні навколо АЕС.
В укритті будуть як основні, так і допоміжні приміщення, кілька входів, вантажний ліфт та аварійний вихід. Останній повинен мати тамбур, обладнаний захисно-герметичною та герметичною дверима.
Також тут встановлять складну систему вентиляції, здатну очищати повітря «від газоподібних засобів масового ураження», аерозолів та продуктів горіння. «Для виконання медичних процедур у воєнний час» буде передбачено функцію підігріву повітря.
Договір було укладено 24 травня. Згідно з документом, підрядник повинен розробити та подати на затвердження замовнику проєкт завдання на проектування протягом 15 календарних днів. Загальний термін завершення робіт за договором - 20 грудня 2023 року.
Нагадаємо, 30 травня столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.
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