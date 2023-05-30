У Києві загорілися житлові будинки у ще кількох районах, є потерпіла

У Голосіївському районі через пожежу в багатоповерхівці, куди впали уламки дрона, триває евакуація мешканців

Унаслідок падіння уламків дронів сталася пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі, звідти евакуюють мешканців, є одна постраждала. Також сталося загоряння в житловому будинку в Подільському районі столиці. Крім того, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському районі, в нежитловій забудові. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Пожежа в багатоповерхівці в Голосіївському районі. Медики і рятувальники працюють на місці», – написав він.

Попередньо, за інформацією КМВА, внаслідок падіння уламків у багатоповерховому житловому будинку вибито вікна та вирвані двері в декілька квартирах.

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Також Кличко повідомив про падіння уламків у Подільському районі столиці. Сталося загоряння в житловому будинку Інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.

Крім того, зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці, у нежитловій забудові. Дані уточнюються.

Згодом Кличко додав, що в Голосіївському районі, де сталася пожежа в багатоповерхівці, евакуюють мешканців. Виявили одну потерпілу.

Нагадаємо, що цієї ночі вибухи та падіння уламків дронів зафіксовані одразу в декількох районах столиці: Дарницькому, Голосіївському, Печерському та Подільському. Унаслідок цієї атаки постраждала жінка, виникла пожежа в приватному будинку.

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