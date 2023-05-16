У Краснодарі згоріла підстанція: частина міста без світла та мобільного зв'язку
Через пожежу відключено 66 трансформаторних підстанцій
Сьогодні в Краснодарі нібито сталася аварія на підстанції «Южная». Через це в центрі не працюють світлофори, зупинився рух громадського транспорту, а в багатьох будинках немає світла. Про це передають росЗМІ.
У пресслужбі «Россети Кубань» повідомили, що причиною аварії нібито стало пошкодження кабельньої лінії електропередач, що спричинило задимлення на енергооб'єкті.
Проте згодом із місцевих Telegram-каналів стало відомо, що причиною того, що сталося, стало нібито коротке замикання. Вогонь охопив 100 м².
Через пожежу відключено 66 трансформаторних підстанцій. Наразі світла немає кілької вулицях. За словами очевидців, на вулиці пахне горілим.
Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни заявляли про атаку на будівлю ФСБ у Курській області. Нібито з БПЛА було скинуто три боєприпаси. Постраждали п’ятеро прикордонників.
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