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У Краснодарі згоріла підстанція: частина міста без світла та мобільного зв'язку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Краснодарі згоріла підстанція: частина міста без світла та мобільного зв'язку
Наразі світла немає кілької вулицях
фото з соцмереж

Через пожежу відключено 66 трансформаторних підстанцій

Сьогодні в Краснодарі нібито сталася аварія на підстанції «Южная». Через це в центрі не працюють світлофори, зупинився рух громадського транспорту, а в багатьох будинках немає світла. Про це передають росЗМІ.

У пресслужбі «Россети Кубань» повідомили, що причиною аварії нібито стало пошкодження кабельньої лінії електропередач, що спричинило задимлення на енергооб'єкті.

Проте згодом із місцевих Telegram-каналів стало відомо, що причиною того, що сталося, стало нібито коротке замикання. Вогонь охопив 100 м².

Через пожежу відключено 66 трансформаторних підстанцій. Наразі світла немає кілької вулицях. За словами очевидців, на вулиці пахне горілим.

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни заявляли про атаку на будівлю ФСБ у Курській області. Нібито з БПЛА було скинуто три боєприпаси. Постраждали п’ятеро прикордонників.

Теги: росія пожежа

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