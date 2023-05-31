Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)
Імовірно, момент влучання БпЛА по заводу в Краснодарському краї РФ
фото: скриншот відео (Baza)

Місцева влада каже про влучання безпілотників

У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

«У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БпЛА», – написав він.

За даними Telegram-каналу SHOT, атака безпілотників сталася приблизно о третій годині ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом, а потужний вибух було чути в радіусі кількох кілометрів.

Telegram-канал Baza опублікував відео, на якому видно, ймовірно, влучання БпЛА по підприємтву.

Приблизно о 4:40 краснодарський губернатор повідомив, що пожежу повністю ліквідовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.

Згодом оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара був «хлопок», як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії. Згодом у мережі з’явилися фото руйнувань будівлі в центрі російського Краснодара внаслідок нічної «бавовни».

Теги: безпілотник росія завод пожежа

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поблизу Києва працює ППО
Поблизу Києва працює ППО
20 травня, 01:05
Ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії, тому потрібні засоби, які можуть їх знищити
Чому ЗСУ вночі не змогли збити всі ворожі цілі: роз’яснення Повітряних сил
26 травня, 10:37
У Москві затримано українку, яка допомагала повертати викрадених дітей
У Москві затримано українку, яка допомагала повертати викрадених дітей
Вчора, 15:16

Соціум

Гучна ніч на Бєлгородщині: влада заявила про обстріл, є постраждала (відео)
Гучна ніч на Бєлгородщині: влада заявила про обстріл, є постраждала (відео)
У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)
У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)
Кадиров сипле погрозами після атаки дронів на Москву
Кадиров сипле погрозами після атаки дронів на Москву
Гендиректор МАГАТЕ представив план захисту окупованої ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ представив план захисту окупованої ЗАЕС
Услід за Залужним Росія оголосила в розшук ще двох українських генералів
Услід за Залужним Росія оголосила в розшук ще двох українських генералів
Частина Молдови залишилася без світла через збій в Україні
Частина Молдови залишилася без світла через збій в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
64K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
34K
Залужний почув Кличка? Соцмережа відреагувала на звернення очільника Києва
25K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
11K
Ранок у Києві після нічної атаки: фото наслідків шокують
9203
«Бавовна» у Підмосков’ї: вибухи лунають у багатьох населених пунктах (відео)

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту