У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)

Імовірно, момент влучання БпЛА по заводу в Краснодарському краї РФ

Місцева влада каже про влучання безпілотників

У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

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«У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БпЛА», – написав він.

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За даними Telegram-каналу SHOT, атака безпілотників сталася приблизно о третій годині ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом, а потужний вибух було чути в радіусі кількох кілометрів.

Telegram-канал Baza опублікував відео, на якому видно, ймовірно, влучання БпЛА по підприємтву.

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Приблизно о 4:40 краснодарський губернатор повідомив, що пожежу повністю ліквідовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.

Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.

Згодом оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара був «хлопок», як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії. Згодом у мережі з’явилися фото руйнувань будівлі в центрі російського Краснодара внаслідок нічної «бавовни».