У Краснодарському краї РФ спалахнув нафтопереробний завод (відео)
Місцева влада каже про влучання безпілотників
У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.
«У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БпЛА», – написав він.
За даними Telegram-каналу SHOT, атака безпілотників сталася приблизно о третій годині ночі. Завод був оповитий полум'ям і димом, а потужний вибух було чути в радіусі кількох кілометрів.
Telegram-канал Baza опублікував відео, на якому видно, ймовірно, влучання БпЛА по підприємтву.
Приблизно о 4:40 краснодарський губернатор повідомив, що пожежу повністю ліквідовано. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 26 травня у Краснодарі пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці повідомили про роботу ППО.
Також повідомлялося про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській.
Згодом оперативний штаб ФСБ у Краснодарському краї РФ підтвердив, що в центрі Краснодара був «хлопок», як кажуть в офіційних повідомленнях у Росії. Згодом у мережі з’явилися фото руйнувань будівлі в центрі російського Краснодара внаслідок нічної «бавовни».
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