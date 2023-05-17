Росіяни влаштували екоцид. Постраждало вже більше третини наших лісів
Росіяни знищують червонокнижних тварин, вбивають благородних оленів та рідкісних представників збереженої у заповідниках фауни
Яким буде майбутній Нюрнберг щодо російських злочинів в Україні?
Вже сьогодні, зрозуміло, що він буде «багатопалатним».
Злочини проти людяності, масові страти мирного населення, вивезення дітей, катування, масові вбивства військовополонених.
Руйнування соціальної інфраструктури, удари по мирних містах.
І екоцид.
Знищення українських лісів, сільськогосподарських земель, отруєння навколишнього середовища внаслідок руйнації небезпечних об'єктів.
Про екоцид говорила на Copenhagen Democracy Summit 2023 радниця керівника ОП Дарія Зарівна.
Ось ключові тези з її виступу:
- Вже зараз постраждало більше третини наших лісів. Постраждали сотні видів рослин і тварин, деякі з яких можуть зникнути в принципі. Зруйновані цілі екосистеми.
- Майже 250 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені вибухівкою. Тільки уявіть собі мінне поле розміром із Сполучене Королівство. Україна зараз – це найбільше мінне поле в світі.
- Російська агресія проти України також стала причиною забруднення води в Дніпрі, Чорному та Азовському морях.
- Лише за десять місяців російського широкомасштабного вторгнення було викинуто в повітря близько 42 млн тонн парникових газів.
- Росія створює ядерні загрози світу.
Вони рили окопи в небезпечній Чорнобильській зоні, обстрілювали Запорізьку АЕС.
Тепер вони перетворили її на військову базу зі складами боєприпасів.
Персонал станції готують до депортації, і тут будь-який інцидент чи помилка можуть стати фатальними».
Сюди можна додати величезну шкоду українським природнім заповідникам.
Наприклад, Асканія-Нова.
Скільки разів був там і кожен раз захоплювався унікальною екосистемою, створеню більше ста років тому баронами Фальц-Фейнами...
А коса Бірючий острів у Азовському морі. А заповідник Кам'яна Могила....
Росіяни знищують червонокнижних тварин, вбивають благородних оленів та рідкісних представників збереженої у заповідниках фауни.
Винуватці цих злочинів також мають бути покарані, зокрема у рамках екологічного трибуналу.
З цією метою, делегація України запропонувала на саміті COP27 у листопаді 2022 року створити глобальну платформу для оцінки шкоди клімату та навколишньому середовищу через неспровоковану агресію проти України.
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