Росіяни влаштували екоцид. Постраждало вже більше третини наших лісів

Росіяни знищують червонокнижних тварин, вбивають благородних оленів та рідкісних представників збереженої у заповідниках фауни

Яким буде майбутній Нюрнберг щодо російських злочинів в Україні?

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Вже сьогодні, зрозуміло, що він буде «багатопалатним».

Злочини проти людяності, масові страти мирного населення, вивезення дітей, катування, масові вбивства військовополонених.

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Руйнування соціальної інфраструктури, удари по мирних містах.

І екоцид.

Знищення українських лісів, сільськогосподарських земель, отруєння навколишнього середовища внаслідок руйнації небезпечних об'єктів.

Про екоцид говорила на Copenhagen Democracy Summit 2023 радниця керівника ОП Дарія Зарівна.

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Ось ключові тези з її виступу:

Вже зараз постраждало більше третини наших лісів. Постраждали сотні видів рослин і тварин, деякі з яких можуть зникнути в принципі. Зруйновані цілі екосистеми. Майже 250 тисяч квадратних кілометрів нашої території забруднені вибухівкою. Тільки уявіть собі мінне поле розміром із Сполучене Королівство. Україна зараз – це найбільше мінне поле в світі. Російська агресія проти України також стала причиною забруднення води в Дніпрі, Чорному та Азовському морях. Лише за десять місяців російського широкомасштабного вторгнення було викинуто в повітря близько 42 млн тонн парникових газів. Росія створює ядерні загрози світу.

Вони рили окопи в небезпечній Чорнобильській зоні, обстрілювали Запорізьку АЕС.

Тепер вони перетворили її на військову базу зі складами боєприпасів.

Персонал станції готують до депортації, і тут будь-який інцидент чи помилка можуть стати фатальними».

Сюди можна додати величезну шкоду українським природнім заповідникам.

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Наприклад, Асканія-Нова.

Скільки разів був там і кожен раз захоплювався унікальною екосистемою, створеню більше ста років тому баронами Фальц-Фейнами...

А коса Бірючий острів у Азовському морі. А заповідник Кам'яна Могила....

Росіяни знищують червонокнижних тварин, вбивають благородних оленів та рідкісних представників збереженої у заповідниках фауни.

Винуватці цих злочинів також мають бути покарані, зокрема у рамках екологічного трибуналу.

З цією метою, делегація України запропонувала на саміті COP27 у листопаді 2022 року створити глобальну платформу для оцінки шкоди клімату та навколишньому середовищу через неспровоковану агресію проти України.