Добровольці взяли під контроль Тьоткіно Курської області: заява легіону «Свобода Росії»

12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Російська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку

Легіон «Свобода Росії» заявив, що селище Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Нині окупанти залишають населений пункт. Про це мовиться у повідомленні легіону на офіційній сторінці у мережі.

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«Тьоткіно, Курської області, повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», – заявили в легіоні «Свобода Росії».

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Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.

Міноборони країни-агресорки заявило про «спроби» вторгнення на територію РФ добровольців. Там уже заявили про «відкидання» добровольців та «ліквідацію» десятків з них.