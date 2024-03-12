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Російські добровольці пішли в бій: мережею ширяться відео з Білгородщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські добровольці пішли в бій: мережею ширяться відео з Білгородщини
Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції
фото з відкритих джерел

У прикордонному селі Лозова Рудка Білгородської області РФ вулицею їдуть танки

У ніч на 12 березня російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. Росіяни, які мешкають у Білгородській та Курській областях викладають у мережу відео з тим, що відбувається. 

У прикордонному селі Лозова Рудка Білгородської області РФ вулицею їдуть танки, а в районі Тьоткіно Курської області чути стрілецький бій.

Пізніше легіон «Свобода Росії» показав кадри з прориву кордону РФ. На них видно, що російські добровольці здійснили захід на територію ворога у нічний час доби на важкій техніці.

Сьогодні стало відомо, що російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.Свої дії вони обґрунтували роками неволі під керівництвом російської влади та бажання звільнити народ РФ від диктатури Кремля.

Нагадаємо, розвідка прокоментувала дії бійців легіону «Свобода Росії», які увійшли до Білгородської та Курської областей.

«Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», –  заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. 

Він підтвердив, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.

Теги: добровольці Білгород

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