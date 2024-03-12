Російські добровольці пішли в бій: мережею ширяться відео з Білгородщини

Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

У прикордонному селі Лозова Рудка Білгородської області РФ вулицею їдуть танки

У ніч на 12 березня російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. Росіяни, які мешкають у Білгородській та Курській областях викладають у мережу відео з тим, що відбувається.

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У прикордонному селі Лозова Рудка Білгородської області РФ вулицею їдуть танки, а в районі Тьоткіно Курської області чути стрілецький бій.

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Пізніше легіон «Свобода Росії» показав кадри з прориву кордону РФ. На них видно, що російські добровольці здійснили захід на територію ворога у нічний час доби на важкій техніці.

Сьогодні стало відомо, що російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.Свої дії вони обґрунтували роками неволі під керівництвом російської влади та бажання звільнити народ РФ від диктатури Кремля.

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Нагадаємо, розвідка прокоментувала дії бійців легіону «Свобода Росії», які увійшли до Білгородської та Курської областей.

«Легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон на території РФ діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», – заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він підтвердив, що ймовірно, зараз відбувається спільна операція даних підрозділів на території РФ.