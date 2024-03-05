На Білгородщині після вибуху горить нафтобаза (фото)

У Мережі повідомляють, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області

Надзвичайна подія сталася на території Губкінського міського округу

У Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

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Надзвичайна подія сталася на території Губкінського міського округу.

«Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються», – зазначив він.

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Горить один із резервуарів Губкінської нафтобази після атаки безпілотника

Що стало причиною вибуху – Гладков не уточнив.

Своєю чергою, російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області.

Місцевий телеграм-канал «Жесть Бєлгород» публікує перше фото з місця події.

15 лютого у російському Білгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито «приліт» у торговий центр. Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Білгород п'ятеро загиблих, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.