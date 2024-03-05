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На Білгородщині після вибуху горить нафтобаза (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Білгородщині після вибуху горить нафтобаза (фото)
У Мережі повідомляють, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області
фото: Соцмережі

Надзвичайна подія сталася на території Губкінського міського округу

У Білгородській області РФ прогриміли вибухи, після чого виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Про це повідомив губернатор Білгородської області В’ячеслав Гладков.

Надзвичайна подія сталася на території Губкінського міського округу.

«Після вибуху зафіксовано пожежу на інфраструктурному об'єкті. Постраждалих немає. Оперативні та аварійні служби працюють на місці. Усі обставини події встановлюються», – зазначив він.

Горить один із резервуарів Губкінської нафтобази після атаки безпілотника
Горить один із резервуарів Губкінської нафтобази після атаки безпілотника

Що стало причиною вибуху – Гладков не уточнив.

Своєю чергою, російський телеграм-канал 112 повідомляє, що Губкінська нафтобаза була атакована БПЛА у селі Довге у Білгородській області.

Місцевий телеграм-канал «Жесть Бєлгород» публікує перше фото з місця події.

15 лютого у російському Білгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито «приліт» у торговий центр. Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Білгород п'ятеро загиблих, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Теги: вибух Білгород

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