Вибухи у Білгороді: росіяни заявляють про «приліт» в один з торгових центрів (відео)

Російські пабліки пишуть, що є жертви

Сьогодні, 15 лютого у російському Білгороді пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито «приліт» у торговий центр. Про це пишуть росЗМІ та російські Telegram-канали.

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Російські медіа пишуть, що вибухи у Білгороді пролунали після 12:00. РосЗМІ стверджують, що нібито місто обстріляли, і традиційно звинуватили Україну.

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Міністерство оборони країни-агресокри повідомило, що 14 ракет з української реактивної системи залпового вогню РМ-70 Vampir були знищені засобами протиповітряної оборони над бєлгородською областю РФ .«Близько 12.30 (за московським часом – «Главком».) припинено «спробу київського режиму здійснити терористичну атаку по об'єктах на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 Вампір», – йдеться у повідомленні.

.Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Білгород п'ятеро загиблих, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Наразі українська сторона офіційно не коментувала ситуацію.

Раніше повідомлялося, що у Білгороді стався блекаут.

Нагадаємо, у Білгороді сталося кілька «прильотів», на території одного з промислових підприємств виникла пожежа, а в Іжевську «запалав» військовий завод.