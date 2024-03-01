Росія заявила про готовність передати тіла загиблих у катастрофі Іл-76: Україна відреагувала

Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії

Дмитро Лубінець: «Досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії»

Інформація про готовність РФ передати Україні тіла загиблих в авіакатастрофі Іл-76 є спекуляцією. Про це заявив уповноваженим з прав людини в Україні Дмитро Лубінець.

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«Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння Іл-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії», – зазначив Лубінець.

Уповноважений також наголосив, що позиція України незмінна. «Ми вимагаємо прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагали офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження).

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Він уточнив, що Росія досі не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії.

Нагадаємо, Росія завила, що готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Про це сказала уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова. Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що «українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл».

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. «Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота в цьому напрямку ведеться», − заявив Юсов.

Нагадаємо, 24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.

Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.