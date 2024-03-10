У масці та мантії: українець намагався втекти за кордон в образі міфічного персонажа
До подорожі чоловік готувався ретельно – взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям
Цікавого «персонажа магічного світу» затримали днями прикордонники Білгород-Дністровського загону. Чи то щоб злякати, чи то щоб збити з пантелику прикордонників, чолов’яга перевтілився у міфічного героя – натягнув латексну маску та чорний плащ-мантію з каптуром. Як інформує Державна прикордонна служба, чоловік, напевно, сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним.
Одесит часто приїздив на річку Турунчук, щоб порибалити, добре знав місцевість прикордоння. Тому і вирішив цим скористатися, щоб в обхід прикордонних нарядів пробратися в Молдову в районі села Троїцьке.
До подорожі він готувався ретельно – взяв з собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати, чи немає поблизу прикордонників – прихопив монокуляр. Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того щоб не замерзнути від холоду та не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм та взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води.
Та «магічному зникненню» чоловіка завадили прикордонники. Тепер українцю доведеться відповідати за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».
Справу скеровано до суду.
Раніше на Буковині поблизу українсько-румунського кордону правоохоронці затримали вантажний мікроавтобус, який перевозив 34 ухилянти. За таку подорож кожен з військовозобов’язаних чоловіків заплатив по 10 тис. євро.
До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.
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