Добровольці прорвали кордон РФ: Кремль відреагував

Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Російські окупанти вже заявили, що всі атаки відбито

Міноборони країни-агресорки заявило про «спроби» вторгнення на територію РФ добровольців. Там уже заявили про «відкидання» добровольців та «ліквідацію» десятків з них. Про це повідомляють росЗМІ.

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Так, у російському відомстві стверджують, що нібито «спробі» прориву передував обстріл цивільних об'єктів, що стався близько 3:00 12 березня.

Росіяни заявляють, що добровольці нібито тільки намагалися вторгнутися на територію Росії на трьох напрямках: у районах Одноробівки, Нехотіївки та Сподарюшино.

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Російські окупанти вже заявили, що «всі атаки відбиті», а добровольці зазнавши суттєвих втрат, «відкинуто, порушень кордону не допущено».

Крім того, нібито регулярні російські війська в районі Одноробівки «знищили до 60 українських терористів», в районі Нехотіївки - три танки і бронетранспортер, а в районі Сподарюшино – два танки.

Крім того, як стверджують у міноборони РФ, з 8:00 до 8:25 також нібито «відбито чотири атаки українських ДРГ», які намагалися прорватися на прикордонну територію в районі населеного пункту Теткіно Курської області.

«Завдавши значних втрат, противника відкинуто», - відзвітували у відомстві.

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Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.