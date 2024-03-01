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Падіння Іл-76: РФ заявила, що готова передати Україні тіла військовополонених

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння Іл-76: РФ заявила, що готова передати Україні тіла військовополонених
Росія стверджує, що на борту Іл-76 перебували українські військовополонені
колаж: glavcom.ua

Андрій Юсов: Розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там перебував триває

Росія завила, що готова передати українській стороні тіла військовополонених, які загинули під час падіння Іл-76 у Білгородській області 24 січня. Про це заявила уповноважена із прав людини РФ Тетяна Москалькова, яку цитують росЗМІ. 

«Для цього все необхідне з точки зору процедури є.... Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують», – заявила Москалькова.

Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що «українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл».

Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної Ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито «дала всі відповіді на запитання про інцидент".

«Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи», − заявила Москалькова.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив у коментарі  Liga.net,  що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених. «Україна неодноразово зверталася до держави-агресора з приводу передачі тіл нібито загиблих українських військовополонених на борту Іл-76. І робота в цьому напрямку ведеться», − заявив Юсов.

Нагадаємо,  24 січня у Білгородській області РФ впав військовий літак Іл-76. Після падіння російського Іл-76 низка російських ЗМІ поширили заяви голови комітету Держдуми Росії з оброни Андрія Картаполова про те, що в ньому нібито перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін.
Згодом омбудсмен Лубінець повідомив, що Україна не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Бєлгородській області РФ, перебувала велика кількість військовополонених, про що заявляло Міноборони РФ та інші представники країни-агресора. Голова ГУР Кирило Буданов заявив, що ситуаціч з Іл-76 незрозуміла, адже Росія не показує трупи.

Теги: літак Білгород

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