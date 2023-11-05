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Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу
Лідери ХАМАСу Ісмаїл Ганія і Халед Машаль, які ведуть розкішне життя
фото: Getty Images

Лідери ХАМАСу живуть у розкішних віллах та вихваляються в соцмережах лімузинами

Лідери терористичного угруповання ХАМАС ведуть розкішне життя, не відмовляють собі в лімузинах, віллах та дорогих готелях. Ватажки бойовиків контролюють практично всі фінансові потоки Сектора Гази. Про це пише Bild. 

«Багато хто сприймає Сектор Гази як символ страждань та бідності палестинців. На крихітній прибережній смузі живе понад 2 млн осіб, у 39% з яких немає роботи. Однак серед них кілька сотень доларових мільйонерів. Це лідери ХАМАС, які живуть у розкішних віллах, вихваляються в соцмережах лімузинами й зупиняються в найдорожчих готелях», – йдеться в повідомленні.

Вілла одного з лідерів ХАМАСу
Вілла одного з лідерів ХАМАСу
фото: Bild

Видання зібрало інформацію про головних лідерів угруповання.

Ісмаїл Ганія, 61 рік

Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу фото 1

Лідер ХАМАС та глава уряду Ґази з 2019 року живе за кордоном. Батько 13 дітей керує бойовиками із розкішних готелів Катару і Туреччини. Він пересувається між Тегераном, Стамбулом, Москвою та Каїром на приватному літаку.

Його син Мааз – великий власник нерухомості у Ґазі, де його називають "батько будинків". У Туреччині його часто бачать із жінками та алкоголем, що суперечить законам ісламу. За попередніми даними, статок родини Ганія – 2,5 млрд доларів.

Халед Машаль, 67 років

Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу фото 2

Ексглава політбюро ХАМАС. У 2012 році втік із Дамаска до Катару з 1,5 млрд доларів. Тепер він контролює операції з нерухомістю та фінансами угрупування з Дохи.

Муса Абу Марзук, 72 роки

Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу фото 3

Другий за значимістю лідер ХАМАС, який відповідає за міжнародні зв'язки. Він прожив 14 років у США, де народилося шість його дітей. Його статки оцінюються в 2 млрд доларів.

Юніс Кафіше, 67 років

Відповідає за фінанси ХАМАС, мешкає у Стамбулі. Президент Туреччини видав йому турецький паспорт на ім'я Хашмет Аслан. Від імені ХАМАС там працює будівельна фірма, яка заробила 2022 року близько 2 млн євро.

Помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг зазначила, що ХАМАС накопичив величезні багатства та ресурси на таємних угодах з нерухомістю, тоді як Сектор Гази ще більше дестабілізується, перетворюючись та економічні руїни.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю.

Теги: фінанси Сектор Гази ХАМАС

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