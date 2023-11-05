Доларові мільйонери: що відомо про лідерів ХАМАСу

Лідери ХАМАСу Ісмаїл Ганія і Халед Машаль, які ведуть розкішне життя

Лідери ХАМАСу живуть у розкішних віллах та вихваляються в соцмережах лімузинами

Лідери терористичного угруповання ХАМАС ведуть розкішне життя, не відмовляють собі в лімузинах, віллах та дорогих готелях. Ватажки бойовиків контролюють практично всі фінансові потоки Сектора Гази. Про це пише Bild.

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«Багато хто сприймає Сектор Гази як символ страждань та бідності палестинців. На крихітній прибережній смузі живе понад 2 млн осіб, у 39% з яких немає роботи. Однак серед них кілька сотень доларових мільйонерів. Це лідери ХАМАС, які живуть у розкішних віллах, вихваляються в соцмережах лімузинами й зупиняються в найдорожчих готелях», – йдеться в повідомленні.

Вілла одного з лідерів ХАМАСу фото: Bild

Видання зібрало інформацію про головних лідерів угруповання.

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Ісмаїл Ганія, 61 рік

Лідер ХАМАС та глава уряду Ґази з 2019 року живе за кордоном. Батько 13 дітей керує бойовиками із розкішних готелів Катару і Туреччини. Він пересувається між Тегераном, Стамбулом, Москвою та Каїром на приватному літаку.

Його син Мааз – великий власник нерухомості у Ґазі, де його називають "батько будинків". У Туреччині його часто бачать із жінками та алкоголем, що суперечить законам ісламу. За попередніми даними, статок родини Ганія – 2,5 млрд доларів.

Халед Машаль, 67 років

Ексглава політбюро ХАМАС. У 2012 році втік із Дамаска до Катару з 1,5 млрд доларів. Тепер він контролює операції з нерухомістю та фінансами угрупування з Дохи.

Муса Абу Марзук, 72 роки

Другий за значимістю лідер ХАМАС, який відповідає за міжнародні зв'язки. Він прожив 14 років у США, де народилося шість його дітей. Його статки оцінюються в 2 млрд доларів.

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Юніс Кафіше, 67 років

Відповідає за фінанси ХАМАС, мешкає у Стамбулі. Президент Туреччини видав йому турецький паспорт на ім'я Хашмет Аслан. Від імені ХАМАС там працює будівельна фірма, яка заробила 2022 року близько 2 млн євро.

Помічниця міністра фінансів США Елізабет Розенберг зазначила, що ХАМАС накопичив величезні багатства та ресурси на таємних угодах з нерухомістю, тоді як Сектор Гази ще більше дестабілізується, перетворюючись та економічні руїни.

Нагадаємо, палестинська терористична організація ХАМАС у війні проти Ізраїлю розраховує на підтримку Росії і Китаю.