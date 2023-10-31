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Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Уночі сили ППО працювали по ворожих безпілотниках
фото з відкритих джерел

У ніч проти 31 жовтня РФ атакувала українські міста безпілотниками

У ніч проти 30 жовтня у Миколаївській та Хмельницькій областях пролунали вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Представник Ізраїлю в ООН на засіданні Ради Безпеки порівняв бойовиків ХАМАСу із німецькими нацистами. Китай висловив підтримку Сектору Гази. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 31 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вибухи в Миколаївській області

У ніч проти 31 жовтня в Миколаївській області пролунали вибухи. У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу ППО по ударних безпілотниках.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про БпЛА типу «Shahed» в Миколаївській області. 

Робота ППО на Хмельниччині

У ніч проти 31 жовтня в Хмельницькій області пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги по ворожих безпілотниках працювали сили ППО. Про це повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook. 

Уночі в Хмельницькій області була загроза удару безпілотниками. Повітряні сили повідомили, що ворожі ударні БпЛА прямують на Старокостянтинів Хмельницької області. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні.

Слідчий комітет Росії заявив про затримання підозрюваних у вбивстві девʼятьох людей у Волновасі

Затримано двох військових, які, ймовірно, вбили дев'ять осіб у тимчасово окупованій Волновасі. 

Російські слідчі стверджують, що затримали підозрюваних у вбивстві. Ними виявилися російські військовослужбовці з Далекого Сходу, які проходять військову службу за контрактом.

За версією слідства, конфлікт стався «на побутовому ґрунті».

Мессі став володарем «Золотого м'яча»

Нападник «Інтер Маямі» та збірної Аргентини Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2023 року. Він став володарем «Золотого м’яча», який щорічно вручає видання France Football.

36-річний аргентинець вкотре здобув найпрестижнішу індивідуальну нагороду в світі футболу. Він увосьме став володарем трофею, що дозволило оновити рекорд. Уперше він виграв нагороду в 2009 році, а останній тріумф був у 2021-му. Ще п'ять разів аргентинець фінішував у боротьбі за приз на другій сходинці, а в 2007 році був третім.

Представник Ізраїлю в ООН порівняв бойовиків ХАМАСу із німецькими нацистами

Представник Ізраїлю при ООН Ґілад Ердан на засіданні Ради Безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, прикріпив до свого одягу жовту зірку, якою у часи Другої світової війни німці позначали євреїв. Виступаючи на засіданні, він порівняв ХАМАС із німецькими нацистами.

«Жорстокість злочинів – це не єдине, що поєднує ХАМАС із німецькими нацистами. Вони мають спільну ідеологію, а саме «знищити євреїв»», – додав він.

Згодом посол та його делегація піднялися й прикріпили жовті зірки до своїх костюмів.

Китай висловив підтримку Сектору Гази

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь на черговому засіданні Ради безпеки, присвяченому ескалації навколо Сектора Гази, закликав сторони негайно припинити бойові дії. 

«Газа перебуває під блокадою «16 довгих років», і 2,3 млн невинних людей живуть в абсолютному страху. Якщо цьому не завадити, то ситуація погіршиться та буде ще більша катастрофа», – зазначає посол Китаю.

Він закликав сторони припинити всі бойові дії та встановити гуманітарне перемир'я. Чжан Цзюнь сказав, що жителям Гази потрібні не обіцянки, а конкретні дії, які можуть принести мир, відновити лад та врятувати життя цивільних.

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Теги: катастрофа Старокостянтинів ХАМАС Ліонель Мессі Facebook рекорд Інтер посол Миколаїв Китай конфлікт

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