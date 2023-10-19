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Байден готує звернення до нації щодо війни в Україні та Ізраїлі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Байден готує звернення до нації щодо війни в Україні та Ізраїлі
Байден звернеться до народу США щодо воєн, що відбуваються в Ізраїлі та Україні
фото з відкритих джерел

Промова президента США запланована на 20:00 за Північноамериканським східним часом

Президент США Джо Байден у четвер виступить зі зверненням до нації, де планує говорити про реагування Штатів на ескалацію на Близькому Сході, а також продовження допомоги Україні.  Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила у короткому анонсі, що промова президента США запланована на 20:00 за Північноамериканським східним часом (ЕТ) 19 жовтня, що для Києва – 3 година ночі вже наступного дня.

«Президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу реакцію на терористичні атаки ХАМАС проти Ізраїлю, а також на триваючу варварську війну Росії проти України», – повідомила речниця.

Нагадаємо,  18 жовтня президент США Джо Байден прибув в Ізраїль.  Також повідомлялося, що Байден проситиме Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю. Відомо, що Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні. Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.

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Теги: Ізраїль фінансування ХАМАС Джозеф Байден США

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