Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази

Вибух став результатом невдалого запуску ракети бойовиками-терористами

Розвідка Сполучених Штатів свідчить про те, що Ізраїль не несе відповідальності за напад на лікарню в Секторі Гази. Про це повідомляє CNN.

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Поточна оцінка, заснована на аналізі знімків з повітря, перехопленої інформації та інформації з відкритих джерел, полягає в тому, що Ізраїль не несе відповідальності за вибух у лікарні в Газі вчора. Про це сказала речниця Ради національної безпеки США Андрієн Ватсон

Первинні докази, зібрані американськими розвідувальними службами, вказують на те, що удар по лікарні було завдано з ракети, запущеної групою Палестинського «Ісламського джихаду».

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Нагадаємо, ввечері 17 жовтня органи охорони здоров'я Сектора Гази заявили, що ЦАХАЛ завдав удару по лікарні Аль-Ахлі, внаслідок якого загинули сотні людей.

Лікарня Аль-Ахлі розташована у центральній частині Сектору Гази. Бомбардування лікарні спричинило серйозні руйнування, які не дозволяють закладу продовжувати роботу.

Зазначимо, ЦАХАЛ заперечив свою причетність до удару по лікарні, заявивши, що не діяв у цьому районі під час вибуху.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував удар по лікарні «Аль-Ахлі» у центрі Сектора Гази та заявив, що удар по лікарні стався у результаті невдалого запуску ракети «ісламським джихадом»