Кількість загиблих в Ізраїлі українців значно зросла

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль

Ще вчора повідомлялося про 13 жерт серед українців

Кількість загиблих українців в Ізраїлі знову зросла. Згідно з оновленими даними, внаслідок нападу ХАМАС загинули 23 громадяни України. Ще вчора повідомлялося про 13 жертв. Про це повідомив посол держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський у Twitter.

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«Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

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Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Згодом військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.