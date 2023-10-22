Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу

Десятки членів ХАМАСу, включаючи заступника командира ракетного комплексу, знищені під час нічних атак Ізраїлю

Високопоставлений командир угруповання ХАМАС ліквідований під час нічного авіаудару з боку Ізраїлю по сектору Гази. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі, повідомляє Times of Israel.

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«Ми посилюємо атаки у секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил у рамках підготовки до наступного етапу війни», – зазначив речник ізраїльської армії.

Хагарі сказав, що десятки членів ХАМАС, включаючи заступника командира ракетного комплексу, знищені під час нічних атак Ізраїлю.

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Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.