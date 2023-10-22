Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу
фото з відкритих джерел

Десятки членів ХАМАСу, включаючи заступника командира ракетного комплексу, знищені під час нічних атак Ізраїлю

Високопоставлений командир угруповання ХАМАС ліквідований під час нічного авіаудару з боку Ізраїлю по сектору Гази. Про це заявив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі, повідомляє Times of Israel.

«Ми посилюємо атаки у секторі Гази, щоб зменшити загрози для наших сил у рамках підготовки до наступного етапу війни», – зазначив речник ізраїльської армії.

Хагарі сказав, що десятки членів ХАМАС, включаючи заступника командира ракетного комплексу, знищені під час нічних атак Ізраїлю.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

Читайте також:

Теги: зброя Ізраїль війна ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Берліні тривають сутички між протестувальниками та правоохоронцями
Пропалестинські активісти пішли війною проти берлінської поліції
18 жовтня, 12:30
БТР-90 ЗС РФ на полі бою під Авдіївкою
Битва за Авдіївку. Росіяни пішли ва-банк
16 жовтня, 11:50
У Ірані не приховують свого захоплення палестинськими терористами
ХАМАС не дозволить Ізраїлю співіснувати з палестинцями
13 жовтня, 08:53
Впровадження системи надасть громадянам можливість бачити найближчі та найзручніші для них укриття на єдиному ресурсі зі зручним інтерфейсом
ДСНС створить державну базу укриттів
12 жовтня, 15:06
ОАЕ мають великий вплив на Башара Асада
ОАЕ попередили Сирію, щоб вона не втручалася у війну
10 жовтня, 06:18
Масований ракетний удар по Ізраїлю вранці 7 жовтня
Ізраїль ударив по Сектору Гази й оголосив надзвичайний стан
7 жовтня, 09:49
У кафе в селі Гроза, в яке росіяни влучили ракетою, відбувалися поминки за військовим
Люди прийшли на поминки військового: всі деталі теракту в Харкові (фото)
5 жовтня, 20:42
Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»
Орбан назвав події в України «слов'янською братньою війною»
29 вересня, 12:09
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
26 вересня, 14:55

Політика

Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу
Ізраїль заявив про ліквідацію ще одного командира ХАМАСу
ЦАХАЛ вдарив по мечеті, де тренувалися бойовики ХАМАСу
ЦАХАЛ вдарив по мечеті, де тренувалися бойовики ХАМАСу
Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАСу
Ердоган провів телефонну розмову з лідером ХАМАСу
США розмістять додаткові системи ППО на Близькому Сході
США розмістять додаткові системи ППО на Близькому Сході
НАТО занепокоєне зв'язками Росії та Китаю в Арктиці
НАТО занепокоєне зв'язками Росії та Китаю в Арктиці
ЦАХАЛ пообіцяв увійти в Сектор Гази
ЦАХАЛ пообіцяв увійти в Сектор Гази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8411
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7636
Під Києвом стався вибух у багатоповерхівці (фото)
5320
Митрополит Московської церкви в Молдові Володимир написав гнівного листа патріарху Кирилу
3647
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
2955
В ужгородської пенсіонерки виросли незвичні чорнобривці
2671
Організатор скандальних вечірок, на яких кривдили дівчат, відгуляв гучне весілля

Новини

За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Російська атака на Харківщину, її наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 03:51
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Переговори про повернення Москви до зернових угод не мають сенсу, – експерти
Вчора, 13:39
Понад 100 боїв за добу: ЗСУ відбили атаки окупантів на сімох напрямках
Вчора, 07:08

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту