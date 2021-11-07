Дослідники міста Помпеї знайшли кімнату для рабів (фото, відео)

Помпеї було знищено в 79 році нашої ери, коли сталося виверження вулкана Везувій

Археологи виявили у передмісті античного міста Помпеї неушкоджену кімнату, в якій могли жити раби

Археологи виявили у передмісті античного міста Помпеї неушкоджену кімнату, в якій могли жити раби. Кімната є частиною вілли. Про це повідомляє археологічний парк «Помпеї».

Площа знайденої кімнати – 16 кв. м. Дослідники виявили в ній три дерев'яних ліжка та скриню з предметами. На думку археологів, у кімнаті могла мешкати сім'я, яка виконувала щоденну роботу у будинку господаря.

Під ліжками в кімнаті також були виявлені амфори для зберігання особистих речей та керамічні глеки. Також тут знайшли дерев'яну скриню, в якій були металеві та тканинні предмети, схожі на частини кінської упряжі. На одному з ліжок було знайдено вал колісниці.

Ліжка були зроблені з дощок, переплетених між собою мотузками. Одне із них було меншим за інші – 1,4 м. Вчені вважають, що воно призначене для дитини. Єдиним джерелом світла в кімнаті було невелике вікно угорі, на стінах не було жодних прикрас.

Місто Помпеї було знищено в 79 році нашої ери, коли сталося виверження вулкана Везувій. Тоді з 20 тис. жителів загинуло близько 2 тис. Наразі Помпеї є музеєм просто неба, тут тривають археологічні розкопки.

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