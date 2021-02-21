Дослідження довели, що вакцина Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу

Це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров’я Ізраїлю

Дані дослідження можуть бути вирішальним для подальшого перебігу пандемії

Вакцина компаній BioNTech і Pfizer на 89,4% запобігає передачі коронавірусу. Такі результати дослідження.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Видання пише, що це результат великого обсерваційного дослідження, проведеного спільно з Міністерством охорони здоров’я Ізраїлю.

«Було виявлено, що вакцина на 89,4% ефективна в запобіганні інфекцій Sars-CoV-2. Для подальшого розвитку пандемії це повідомлення може бути вирішальним», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

Як повідомлялося, ізраїльські медики виявили, що ризик зараження Covid-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали дві вакцини Pfizer. При цьому ефективність вакцини у профілактиці лихоманки або проблем з диханням склала 98%, у запобіганні госпіталізаціям та смерті – 98,9%.

До слова, Україна стала однією з перших країн у світі, які отримають вакцину від коронавірусу, вироблену в Індії. Постачання першої партії об’ємом 500 тисяч доз очікується у лютому.

Зазначимо, головний санітарний лікар розподілив по областям ще не доставлену вакцину.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 4489 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, вчора захворіли 323 дітей та 133 медпрацівники.

Також за минулу добу було госпіталізовано 2445 людей з діагнозом коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 58 пацієнти. Одужало впродовж минулої доби 1557 осіб.

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