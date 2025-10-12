У РФ тривають абсурдні самогубства бізнесменів. Цьому є два пояснення – New York Post

Більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля

У вересні померли троє впливових бізнесменів, ще один – у жовтні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 38 впливових російських бізнесменів та чиновників загинули за вкрай підозрілих обставин, що може вказувати на загострення підкилимної боротьби за ресурси всередині російської еліти. Як інформує «Главком», про це пише New York Post.

87-річний В'ячеслав Леонтьєв. Його знайшли мертвим 5 жовтня під вікном його багатоквартирного будинку в Москві, де він проживав. Леонтьєв ще з радянських часів і до своєї смерті керував газетою «Правда». Андрій Мальгін, журналіст-емігрант, який знав Леонтьєва, натякнув, що його смерть могла бути не випадковістю, бо він «багато знав про гроші партії».

43-річного Віталія Капустіна, керівника будівельної компанії, що дружив із Путіним, знайшли 24 вересня повішеним. Його знайшли в лісі в Краснодарському краї – на дереві на тросі, прикріпленому до позашляховика, зі зв'язаними за спиною руками.

50-річного Олександра Тюніна знайшли 19 вересня біля його машини на околиці Москви з мисливською гвинтівкою та запискою: «Я зробив це сам». Він був генеральним директором групи Umatex, єдиного в Росії виробника вуглецевого волокна – ключової сировини для виробництва безпілотників Shahed, які Кремль використовує в Україні.

43-річного Олексія Синіцина знайшли 8 вересня обезголовленим під мостом поблизу Калінінграда, до тіла була прив'язана мотузка. Він був генеральним директором російського виробника калійних добрив – галузі, яка лише на експорті приносить 10 мільярдів доларів.

«Суть у тому, що ці смерті абсурдні. Вони не повинні виглядати як самогубства чи природні смерті. Посил такий: «Коли ви попадетеся, з вами трапляться погані речі», – сказав газеті The New York Post експерт з питань Росії з Фонду захисту демократій Пітер Доран.

Він припустив, що більшість цих смертей пов’язані із жадібністю та корупцією.

Як пояснюють автори публікації, Кремль часто використовує державні та приватні компанії для фінансування операцій, на яких не хоче залишати свої «відбитки пальців». Доран припускає, що більшість загиблих бізнесменів, імовірно, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля.

«Для деяких спокуса занадто сильна. Багато людей мають великі суми чорної готівки, без жодних документів і без бухгалтерів, які б стежили за ними. А коли цих людей ловлять, вони вчиняють абсурдні самогубства», – каже Доран.

Показну жорстокість і абсурдність цих «самогубств» аналітик вважає зумисною: це сигнал іншим про те, що з ними буде, якщо вони вкрадуть гроші, які Кремль дав їм для фінансування своїх темних справ.

Утім, існує й альтернативна думка. Експерт з російського бізнесу в Університеті Південної Кароліни Станіслав Маркус вважає хвилю смертей російських олігархів симптомом хаосу та боротьби за владу в умовах стагнуючої економіки Росії.

«Раніше Путін виступав у ролі арбітра, але тепер він відсторонився», – погоджується з ним Андерс Аслунд, старший науковий співробітник Стокгольмського форуму вільного світу.

Нагадаємо, серія смертей топменеджерів і бізнесменів, що охопила Росію незабаром після початку великої війни з Україною, триває. На початку вересня під Калінінградом виявили мертвим гендиректора компанії з видобутку калійно-магнієвих солей «К-Поташ Сервіс» Олексія С.

Загиблий став щонайменше 19-м топменеджером, який помер в Росії за загадкових обставин за останні три з половиною роки. У серпні стало відомо про смерть Дмитра Осипова, голови ради директорів «Уралкалія», і Михайла Кеніна, засновника і головного акціонера ГК «Самолет» – найбільшого в Росії забудовника. Причини їх смерті залишилися невідомими.

Раніше повідомлялося, що дивні смерті і самогубства російських чиновників стали буденністю в Росії після початку повномасштабної війни з Україною. За загадкових обставин загинуло 20 посадовців з початку 2022 року.