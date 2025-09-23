Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»

Президент Туреччини звинуватив ізраїльського премʼєра у вбивстві «десятків тисяч людей»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю турецького лідера для Fox News.

На запитання ведучого «Чи вважаєте ви те, що відбувається в Газі, геноцидом?», Ердоган відповів: «Інакше це неможливо пояснити. Це повноцінний геноцид. Винуватцем цього геноциду є Нетаньягу».

Президент наголосив, що «неправильно покладати всю відповідальність лише на ХАМАС». Він звинуватив ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньягу у вбивстві «десятків тисяч людей». «Нетаньяху безжально вбив десятки тисяч людей під час цього геноциду. Ми, Туреччина, повністю виступаємо проти цього геноциду», – заявив президент Ердоган.

Ердоган зазначив, що у своїх виступах часто показує фотографії, що відображають ситуацію в Газі у зв'язку з ударами Ізраїлю. «Чи можна сказати, що ХАМАС сильніший за Ізраїль у плані озброєння? Ні, це неможливо. Ізраїль безжально використовує цю зброю проти всіх, від 7 до 70 років, без розбору, жінок, дітей, людей похилого віку», – каже він.

Відповідаючи на питання про припинення гуманітарної кризи в Газі, президент Ердоган сказав: «Пам'ятайте, пан Трамп сказав: «Я покладу край війні між Росією та Україною». Вона закінчилася? Ні, вона триває. Точно так само він сказав: «Я покладу край війні в Газі». Вона закінчилася? Ні».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок наземної операції у Газі. Її ключовою метою є знищення ХАМАСу. За словами речника армії, на виконання наказу політичного керівництва ізраїльські війська «розширили наземну операцію в оплоті ХАМАСу – місті Газа». Він назвав це «поступовим маневром» за участю повітряних і наземних сил, спрямованим на знищення бойовиків ХАМАСу, що ховаються в розгалуженій мережі тунелів під містом.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні.