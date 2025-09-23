Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
Турецький лідер заявив, що вважає ХАМАС організацією опору діям Ізраїлю
скріншот з відео Fox News

Президент Туреччини звинуватив ізраїльського премʼєра у вбивстві «десятків тисяч людей»

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що не вважає ХАМАС терористичною організацією, а навпаки – «організацією опору». За його словами, дії Ізраїлю в Газі є геноцидом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтервʼю турецького лідера для Fox News.

На запитання ведучого «Чи вважаєте ви те, що відбувається в Газі, геноцидом?», Ердоган відповів: «Інакше це неможливо пояснити. Це повноцінний геноцид. Винуватцем цього геноциду є Нетаньягу».

Президент наголосив, що «неправильно покладати всю відповідальність лише на ХАМАС». Він звинуватив ізраїльського премʼєра Беньяміна Нетаньягу у вбивстві «десятків тисяч людей». «Нетаньяху безжально вбив десятки тисяч людей під час цього геноциду. Ми, Туреччина, повністю виступаємо проти цього геноциду», – заявив президент Ердоган.

Ердоган зазначив, що у своїх виступах часто показує фотографії, що відображають ситуацію в Газі у зв'язку з ударами Ізраїлю. «Чи можна сказати, що ХАМАС сильніший за Ізраїль у плані озброєння? Ні, це неможливо. Ізраїль безжально використовує цю зброю проти всіх, від 7 до 70 років, без розбору, жінок, дітей, людей похилого віку», – каже він.

Відповідаючи на питання про припинення гуманітарної кризи в Газі, президент Ердоган сказав: «Пам'ятайте, пан Трамп сказав: «Я покладу край війні між Росією та Україною». Вона закінчилася? Ні, вона триває. Точно так само він сказав: «Я покладу край війні в Газі». Вона закінчилася? Ні».

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю підтвердила початок наземної операції у Газі. Її ключовою метою є знищення ХАМАСу. За словами речника армії, на виконання наказу політичного керівництва ізраїльські війська «розширили наземну операцію в оплоті ХАМАСу – місті Газа». Він назвав це «поступовим маневром» за участю повітряних і наземних сил, спрямованим на знищення бойовиків ХАМАСу, що ховаються в розгалуженій мережі тунелів під містом.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. 

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не вірить у швидке завершення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган ХАМАС Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні новини ночі проти 16 вересня
Обстріл Запоріжжя та Миколаївщини: головне за ніч
16 вересня, 05:52
Ізраїль розпочав наземну операцію з метою повної окупації міста Газа
Ізраїль почав наступ на Газу – Axios
16 вересня, 01:58
Нетаньягу зазначив, що ізраїльські спецслужби продовжують стежити за діями ХАМАС
Нетаньягу заявив, що лідери ХАМАС у Катарі живі
14 вересня, 07:44
У 2025 році єврейський Новий рік відзначатиметься 22 вересня
Україна та Ізраїль узгодили план безпеки для паломників в Умані
12 вересня, 01:29
Ірландська співачка Emmy не змогла цього року кваліфікуватися до фіналу
Ірландія поставила ультиматум організаторам Євробачення-2026
11 вересня, 17:39
Тібор Гашпар активно критикує Україну та її президента
Соратник Фіцо порівняв Україну з ХАМАС
8 вересня, 08:11
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
CNN: Ізраїль припинить скидати гуманітарну допомогу перед наступом на Газу
31 серпня, 04:47
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав удар по лікарні Насера в Хан-Юнісі «трагічною помилкою»
Нетаньягу назвав удар Ізраїлю по лікарні в Газі «трагічною помилкою»
26 серпня, 05:03
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені
25 серпня, 02:22

Політика

Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
Ердоган назвав дії Ізраїлю в Газі «повноцінним геноцидом»
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
МІ6 запускає портал у даркнеті для вербування шпигунів у РФ
Ердоган висловився щодо завершення війни в Україні
Ердоган висловився щодо завершення війни в Україні
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
Зеленський і Токаєв обговорили мир в Україні та співпрацю
Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України
Зеленський і Стармер обговорили посилення ППО України
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times
Чи зможе НАТО захистити східні кордони без підтримки США? Аналіз Financial Times

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua